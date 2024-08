On a vu Clair Obscur: Expedition 33, le RPG français le plus impressionnant et le plus prometteur du moment

Des tableaux qui en mettent plein les yeux

La session de jeu à laquelle nous avons pu assister se déroulait dans un niveau qui semblait aquatique au premier abord, étant donné que l’on voyait des poissons voler au-dessus des personnages, alors que ce n’était pas du tout le cas et c’est bien là toute la singularité de Clair Obscur: Expedition 33. Chaque décor est un vrai tableau, une vraie scène impressionniste qui favorise l’immersion et le dépaysement. Ces endroits donneront lieux à des puzzles environnementaux que nous n’avons pas pu découvrir dans cette démo, qui se concentrait sur la recherche des membres disparus de l’expédition.

Pour rappel, Clair Obscur: Expedition 33 nous raconte l’histoire d’un monde sous le joug de la Peintresse, une entité mystérieuse qui annonce la mort des toutes les personnes ayant un âge précis, et ce tous les ans. Chaque année, une expédition est montée pour tenter de déjouer ce funèbre destin. On incarne donc ici la trente-troisième expédition, menée par Gustave qui était à la recherche de sa sœur dans cette session.

On la retrouve dans un manoir très inspiré par la mouvance surréaliste, tout en faisant la rencontre d’un personnage énigmatique qui vient en aide au groupe. Car nos personnages ne seront pas seuls dans ce monde étrange et feront la rencontre d’autres PNJ, comme des marchands, même si ce que l’on trouvera surtout sur le chemin sera les restes des anciennes expéditions.

Le tour par tour dépoussiéré

Cette démo avait surtout pour but de bien nous présenter le système de combat du jeu. Clair Obscur: Expedition 33 veut remettre au goût du jour le sacro-saint tour par tour en le rendant plus dynamique que jamais. Il va ainsi s’inspirer de Lost Odyssey pour y intégrer des QTE qui vont renforcer les attaques normales (ainsi que la magie, le soin, bref toutes les compétences) tout en y ajoutant un peu plus de punch.

Même chose pour la garde à activer lorsque l’adversaire attaque, histoire de ne pas vous rendre passif lorsque ce n’est pas votre tour. Une esquive est également possible même si le timing est plus serré. Tenter le coup sera plus dangereux mais plus gratifiant, car vous ne subirez aucun dégât et en cas d’esquive parfaite, vous déclencherez une jolie contre-attaque avec tous vos personnages. Et si vous êtes très doués, vous pouvez ainsi effectuer tous les combats sans vous faire toucher, mais ça ne sera pas à la portée de n’importe qui.

Pour lancer des capacités, vous ne disposerez pas d’une jauge de mana à proprement parler mais d’une mécanique similaire à, disons, Hearthstone. Chaque tour, vous récupérerez de plus en plus de points d’action pour déclencher des assauts plus puissants. Il faut ajouter à cela des mécaniques propres à chaque personnage, à l’image de Gustave, qui peut charger son bras mécanique pour ensuite relâcher une attaque dévastatrice. Tout cela a été mis en pratique lors d’un combat de boss avec un monstre qui pouvait invoquer des fleurs autour de lui (visible dans la nouvelle vidéo ci-dessus), qu’il fallait abattre avant qu’il en tire tout le pouvoir.

Plus riche qu’espéré

On trouve également la possibilité de tirer à l’arme à feu avec une visée libre pour rendre les choses moins statiques. Le jeu ne manque donc pas de profondeur, surtout si l’on rajoute les faiblesses élémentaires de chaque ennemi qu’il faut bien viser pour mieux les déstabiliser. Vous pourrez aussi librement orienter la progression de vos personnages en distribuant les points d’attributs là où vous le souhaitez. Et puis, petit bonus sympathique, vous pourrez aussi customiser l’apparence des 6 membres du groupe avec des costumes alternatifs à trouver un peu partout. En bref, un RPG pur jus à l’ancienne avec un écrin bien moderne.

Et en dehors du style fou des affrontements et de l’interface utilisateur (merci à Persona 5 d’avoir donné des idées à l’industrie), c’est bien tout l’enrobage de Clair Obscur: Expedition 33 qui nous séduit. Le jeu impressionne avec des panoramas uniques, bien servis par une musique qui semble elle aussi assez incroyable. Les rares morceaux que l’on a pu entendre malgré le brouhaha du salon nous ont en tout cas marqué, à l’image du chant du premier trailer du jeu. C’est à se demander comment une si petite équipe à pu accoucher d’un tel exploit, même si les personnes du studio sur place ont expliqué que leur secret résidait dans leur capacité à se concentrer sur les outils qu’ils maitrisaient le mieux sans vouloir aller explorer des choses qu’ils ne connaissent pas encore, ou qui sont bien trop coûteuses.

Cette courte session nous aura donc permis de voir que Clair Obscur: Expedition 33 semble bien être le jeu que l’on nous a vendu, et même plus riche qu’on aurait pu l’espérer. On en ressort émerveillé et moins méfiant qu’auparavant, même si l’on attend encore d’avoir la manette en mains pour être pleinement convaincus. Il s’agit en tout cas de l’un des jeux les plus prometteurs que nous ayons pu voir sur le salon allemand, et sans doute l’un des titres que l’on attend le plus en 2025, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.