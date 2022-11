A Plague Tale Requiem atteint le million de joueurs en deux semaines seulement

Un phénomène. Voilà comme nous pourrions décrire l’épopée qu’est en train de vivre la nouvelle production du studio bordelais Asobo Studio depuis quelques années. Après un premier volet d’une aventure originale A Plague Tale Innocence sorti en 2019, salué par la critique et les joueurs du monde entier, après la sortie du jeu de simulation aérienne Microsoft Flight Simulator, largement plébiscité lui aussi, il y a seulement deux semaines sortait la nouvelle production du studio, A Plague Tale Requiem.

La suite du premier opus a obtenu de très bons avis de par le monde, récoltant au passage un honorable score Metacritic de 85 (sur Xbox Series X|S). Après seulement quelques jours de commercialisation, l’éditeur Focus Entertainment vient de publier des chiffres intéressants, et impressionnants à plus d’un titre.

More than one million players have already embarked on an incredible journey with Amicia and Hugo in #APlagueTaleRequiem.

Thank you so much! 🤎 pic.twitter.com/E43lECRLS5

— Focus Entertainment 🐀 (@Focus_entmt) November 2, 2022