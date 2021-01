CES 2021 : La gamme de moniteurs UltraGear débarque chez LG

A l’occasion du CES 2021, la marque d’électronique LG n’a pas communiqué uniquement sur les nouvelles gammes de téléviseurs qui arriveront pendant l’année à venir mais également sur des moniteurs destinés aux joueurs et aux créateurs de contenu (professionnels ou non).

Des écrans orientés gaming

LG UltraGear 27GP950

Définition 3840 x 2160 (27 pouces)

HDMI 2.1

Gamme de couleurs 98 % du DCI-P3

Taux de rafraîchissement de 144 Hz, overclock possible à 160 Hz

Support du taux de rafraîchissement variable (VRR)

Certifié VESA DisplayHDR 600

AMD FreeSyncTM Premium Pro

Commençons avec le premier modèle présenté qui est un modèle 27 pouces tournant en définition UltraHD 4K jusqu’à 160 images par seconde avec un peu d’overclocking. Grâce à la norme HDMI 2.1 présente sur le moniteur, celui-ci profite du VRR.

En plus de l’AMD FreeSyncTM disponible pour les possesseurs de cartes AMD, sachez que les possesseurs de cartes NVIDIA ne sont pas laissés pour compte avec la présence de la G-Sync. Le temps de réponse s’élève à 1ms, ce qui en fait un compagnon idéal pour le gaming.

LG UltraGear 32GP850

Définition 2560 x 1440 (31,5 pouces)

HMDI 2.1

Gamme de couleurs 98 % du DCI-P3

Taux de rafraîchissement de 165 Hz, overclock possible à 180 Hz

Compatible NVIDIA G-Sync et AMD FreeSyncTM Premium Pro

Compatible HDR10

Ce modèle 31,5 pouces profite lui également de ports HMDI 2.1, d’une synchronisation avec les cartes AMD et NVIDIA ainsi que d’un temps de réponse de 1ms. Avec une dalle IPS, le 32GP850 passe en résolution QHD (Quad HD) et pourra proposer un affichage jusqu’à 180 images par seconde. On arrête plus la course aux FPS et on ne sait dire si cette surenchère est justifiée ou non, même pour les joueurs pros.

LG UltraGear 34GP950G

Définition 3440 x 1440 (34 pouces)

HMDI 2.1

Gamme de couleurs 98 % du DCI-P3

Taux de rafraîchissement de 144 Hz, overclock à 180 Hz

Compatible NVIDIA G-Sync Ultimate

Certifié VESA DisplayHDR 600

Ce modèle d’une diagonale de 34 pouces profite d’un affichage UHD 4K, avec un taux de rafraichissement possible jusqu’à 180Hz. Il profite comme ses cousins de la synchronisation AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync et d’un temps de réponse excellent de 1ms.

Notez que tous les moniteurs présentés ci-dessus profiteront d’un design circulaire ainsi que de filtres anti-reflets afin de réduire la fatigue visuelle lors de longues sessions de jeu. On ne connait en revanche pas les prix qui seront communiqués plus tard tout comme les dates de sorties qui sont elles aussi inconnues.

De l’OLED et de l’UltraWide

LG UltraFine OLED Pro

Pour les créateurs de contenu, la présence de LG au CES 2021 signifie la venue d’un nouveau venu dans les gammes OLED du constructeur. Toute la gomme a été mise sur la qualité de la dalle ainsi que sur la calibration de ses couleurs, sans oublier un taux de contraste infini de 1 000 000:1.

Ce dernier sera compatible avec les normes SDR et HDR (High Dynamic Range) et sortira dans une diagonale de 31,5 pouces. Niveau connectique, le moniteur est équipé d’un port USB Type-C avec charge de 90 W, de deux DisplayPort, de trois ports USB 3.0 et d’un port HDMI.

Date de sortie et prix inconnu mais il ne devrait pas être bon marché.

LG UltraWide 40WP95C

Enfin nous terminons avec un moniteur au format UltraWide qui sera proposé dans une diagonale de 40 pouces en nano IPS et une résolution 5K2K UltraWide (5120 x 2160). L’écran sera légèrement incurvé et profitera de DCI-P3 (espace colorimétrique) de 98% ainsi que d’un format 21/9.