Le prochain jeu The Witcher n’en n’est encore qu’à ses balbutiements, mais l’annonce de CD Projekt Red cette semaine a déclenché une vague de théories plus ou moins crédibles concernant l’intrigue de la nouvelle saga. Si dans un premier temps, certains pensaient que le médaillon présenté sur l’image promotionnelle de ce nouveau titre représentait un chat, et donc l’école du Chat, il en est tout autre selon le studio.

Une école inédite au programme ?

CD Projekt Red, et plus précisément Robert Malinowski, directeur de la communication, s’est entretenu avec Eurogamer en confirmant que non, il ne s’agissait pas d’un médaillon représentant un chat, mais un lynx :

« Ok, certains mystères ne devraient pas être aussi mystérieux, je peux confirmer que ce médaillon est en réalité façonné d’après un lynx. »

Seul problème : il n’existe pas d’école du Lynx dans l’univers de The Witcher. Comme l’indique Eurogamer, la seule trace de cette école réside du côté de la fan fiction, dans une histoire où Lambert et Kiera Metz auraient formé cette école en s’inspirant de l’école du Chat. Difficile de savoir où compte partir CD Projekt Red avec toute cette histoire, mais il se pourrait donc bien que cette nouvelle saga prenne de grandes libertés créatives pour façonner le monde de la licence encore plus à sa sauce.

Avec cette précision, les théories devraient continuer à fuser. Certains pensent que cet opus mettra en avant Ciri, tandis que cet indice tend à montrer que l’on se dirige vers quelque chose de totalement inédit, avec de nouveaux personnages.

Il faudra être encore patient pour en avoir le cœur net, puisque ce nouveau jeu The Witcher ne sortira pas avant des années.