Castlevania: Grimoire of Souls va faire son retour sur l’Apple Arcade

Drôle de parcours pour Castlevania: Grimoire of Souls. Annoncé en 2018, le jeu mobile free-to-play regroupant de nombreux personnages de la saga n’avait pas vraiment excité les foules, à tel point que sa sortie en 2019, seulement au Canada, avait été relativement boudée, obligeant Konami à retirer le jeu de l’App Store. Mais l’éditeur a aujourd’hui décidé de faire revivre le projet avec un tout nouveau modèle économique.

Un résurrection digne de Dracula

Castlevania: Grimoire of Souls sera dont bientôt de retour, et sera directement inclus dans l’Apple Arcade, et donc jouable sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac. Fini les microtransactions, le jeu abandonne son aspect free-to-play pour devenir un titre premium sans achat intégré.

Il sera donc possible d’arpenter les 60 niveaux du jeu et de découvrir tous les personnages jouables, comme Alucard, Simon Belmont, ou encore Maria Renard directement en les débloquant dans le jeu, sans remettre la main au portefeuille.

Un changement de stratégie qui va offrir une seconde jeunesse au jeu, et qui sera peut-être plus susceptible de séduire les fans de la première heure. Aucune date de sortie n’a été donnée si ce n’est un « bientôt », et on ne sait pas si le titre sortira un jour sur Android, voire sur d’autres plateformes (comme la Switch) maintenant qu’il a abandonné son ancien système économique.