Les cartes-cadeaux Xbox Live ou PlayStation Network constituent un choix parfait, pour satisfaire les joueurs. Vous pourrez profiter de ce solde pour acheter ce que vous voulez ! En plus, les cartes n’ont pas de date d’expiration. Vous pouvez les acheter et les conserver pour une occasion spéciale comme un anniversaire ou pour Noël.

Cependant, les cartes ne sont pas que pour acheter des jeux, elles sont souvent indispensables pour profiter aussi d’une meilleure expérience sur console et pour profiter d’autres offres en ligne.

Des achats simples et sûrs

Les cartes-cadeaux PSN et Xbox Live permettent de faire des achats dans les e-shop sans avoir à utiliser ses coordonnées bancaires. Le processus d’achat est simple, vous fait gagner du temps, mais surtout, il est adapté pour protéger les informations personnelles et évite les vols de données ainsi que les escroqueries.

Acheter moins cher

En achetant des cartes-cadeaux en ligne sur Eneba.com, vous ferez des économies ! Mais pourquoi ? Grâce à des partenariats d’exception, plus un énorme volume d’achats, cela permet d’avoir des meilleurs prix que sur les e-commerces standards.

Cela signifie qu’ils permettent d’acheter vos jeux/produits avec une réduction à ne pas négliger ! Par exemple, en prenant une carte PSN de 50 € et 20 € sur Eneba, vous économisez Plus ou moins 10 €, sur le prix d’achat d’un jeu sur le Playstation Store.

Accéder aux fonctionnalités premium

Outre les DLC, cosmétiques et les monnaies propres à chaque jeu, vous pourrez trouver aussi des films, des émissions, de la musique, des accessoires, et surtout, des services d’abonnement payant.

Dans le cas de la PlayStation Network, c’est l’adhésion PS Plus qui permet aux utilisateurs d’accéder aux modes multijoueurs pour les jeux PlayStation. Celui-ci offre jusqu’à deux jeux vidéo gratuits chaque mois. En plus, il propose des réductions exclusives pour tout achat sur le PlayStation Store. Comme le prix est moins cher lorsqu’on achète avec une carte cadeau numérique, avec les remises PS Plus, la marge est largement importante.

De même, Microsoft dispose de son propre service d’abonnement payant pour débloquer l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme Xbox Live. L’abonnement s’appelle Xbox Live Gold. Et, à l’instar de PS Plus de PlayStation Network, il permet d’obtenir un accès multijoueur. Il offre aux utilisateurs 2 à 4 jeux gratuits chaque mois. Il octroie également des réductions exclusives de 50 % à 75 % sur les achats.

Profitez des services de streaming de jeux

Première option : le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft offre de superbes cadeaux. Il s’agit d’un ensemble de services d’abonnement qui comprend les options pour le Xbox Live Gold, EA Play, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass pour PC et xCloud. Toutes donnent accès à une collection de jeux vidéo constamment mise à jour sur les consoles Xbox, les PC sous Windows 10 et un certain nombre d’appareils mobiles. Mais si les utilisateurs décident un achat permanent, ils bénéficient d’une réduction pour avoir utilisé le service au départ.

Deuxième option : le PSN propose un service de streaming appelé PlayStation Now. Comme le Xbox Game Pass et ses variantes, le PS Now offre des réductions aux utilisateurs qui souhaitent acheter des jeux PlayStation ou leurs extensions DLC de façon permanente. Le service de streaming de jeux de Sony offre également des exclusivités PlayStation sur PC. Bien sûr, la résolution est limitée à 720p mais cela vaut néanmoins la peine d’être pris en considération. En effet, l’accessibilité et les fonctionnalités de PS Now sont appelées à se développer avec le temps.

Exploitez tout le potentiel des jeux sur console !

Faites d’une pierre deux coups, augmentez le montant total de vos avoirs sur votre compte Xbox Live ou PSN et dépensez-les pour les services d’abonnement. Les cartes-cadeaux coûtent déjà moins cher lorsqu’elles sont acquises sous forme de codes numériques. Avec les réductions supplémentaires accordées aux membres (pour les abonnements payés), elles constituent une meilleure méthode d’achat. C’est également un moyen sûr pour explorer les options et les offres de votre plateforme de jeu préférée.

Quant aux cartes-cadeaux, ne manquez pas de visiter la boutique Eneba. Vous y trouverez non seulement des cartes Xbox Live et PSN, mais aussi de nombreuses autres options pour satisfaire tous vos besoins en matière de jeux. Et ce, à bon prix !

