Captain Tsubasa : Rise of New Champions présente l’équipe d’Italie

Après nous avoir dernièrement dévoilé l’équipe d’Argentine, Bandai Namco sort un trailer pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions présentant la jeunesse de l’équipe d’Italie.

La Squadra Azzura

L’équipe d’Italie a la meilleure défense, une forteresse infranchissable symbolisée par le gardien Hernandez. Cette équipe est spécialisée dans le fameux « football de contre-attaque ».

Le trailer nous montre deux joueurs : Leonardo Rusciano, un attaquant à la personnalité quelque peu problématique mais au talent offensif indéniable et Gino Hernandez, le gardien de but et capitaine considéré comme un gardien parfait qui a réussi l’exploit de ne se prendre aucun but pendant toute une année grace à sa « main droite dorée ».

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PlayStation 4, Switch et PC.