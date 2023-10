Capcom : Street Fighter 6 approche des 2,5 millions d’unité vendues, tandis que Resident Evil 4 Remake cartonne toujours

Xbox : Ça bouge en coulisses, Matt Booty et Sarah Bond ont droit à une promotion

Super Mario Bros Wonder réalise le meilleur lancement d’un jeu Super Mario en Europe

Arizona Sunshine 2 zigouillera des zombies à la pelle le 7 décembre

Star Wars: Knights of the Old Republic, RAGE 2, Naheulbeuk… Les jeux offerts en novembre sur Amazon Prime Gaming

Alan Wake 2 : Qu’en pense la presse ? Les premiers tests sont tombés

Comment bien protéger sa Nintendo Switch OLED ?

Arknights Endfield : Le RPG présente des nouvelles images dans un joli trailer

Still Wakes The Deep : Le jeu d’horreur narratif et psychologique s’offre un premier trailer de gameplay

SINoALICE : Le gacha de Yoko Taro (NieR) rend les armes, fermeture prévue dans quelques semaines

Manor Lords : Le jeu de stratégie médiéval date le lancement de son accès anticipé au 26 avril 2024 sur PC

Gangs of Sherwood : Le jeu d’action Robin des Bois est (encore) une fois repoussé

Risk of Rain Returns : Le roguelike revient sur PC et Switch dès le 8 novembre

Diablo IV : Le nom de la première extension aurait déjà fuité

Star Ocean: The Second Story R dévoile son long trailer de lancement et plein d’informations

ARK: Survival Ascended sort par surprise en accès anticipé sur Steam, mais les consoles devront attendre le mois prochain

Xbox Partner Preview : Le résumé complet des 11 annonces (Metal Gear Solid, ARK…)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dévoile une première vidéo in-game sous Unreal Engine 5

Like A Dragon: Infinite Wealth se la joue Animal Crossing dans une nouvelle bande-annonce

Alan Wake 2 fait monter la pression dans son trailer de lancement

Spirit of the North 2 : Une suite en monde ouvert du jeu d’aventure annoncée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

EA Sports FC 24 dévoile la sixième Team Of The Week

The Finals : Voici quand vous pourrez jouer gratuitement à ce FPS avec une nouvelle bêta ouverte

Microsoft voit Blizzard comme le Pixar du jeu vidéo et veut se montrer à l’écoute des demandes