Capcom confirme que d’autres remakes de Resident Evil sont en chemin

L’intéressé était présent aux PlayStation Partner Awards qui s’est déroulé au Japon cette semaine, et a été interviewé pour parler de Resident Evil 4 Remake. Mais il a également répondu à une question portant sur le fait de savoir si Capcom allait continuer à produire des remakes pour la série (propos traduits par IGN) :

« Oui. Nous avons sorti trois remakes jusqu’à présent et ils ont tous été très bien accueillis. Puisque cela permet à un public plus jeune de jouer à ces jeux, c’est quelque chose que je suis heureux de faire en tant que personne qui aime ces titres plus anciens, et nous voulons continuer à en faire plus. Pour ce qui est des prochains jeux qui seront concernés par cela, c’est quelque chose que nous annoncerons plus tard, alors attendez ça avec impatience. »