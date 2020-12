Call of the Sea : une aventure lovecraftienne magnifique, notre avis vidéo

Annoncé lors de la toute première présentation des jeux Xbox Series X, Call of the Sea a rapidement attiré les regards. Il faut dire que sa patte artistique chatoyante et absolument magnifique est venue attiser les curiosités. A juste titre puisque le soft de Out of the Blue est sublime, et propose une aventure lovecraftienne finement menée. En complément de notre test, on vous en parle en vidéo. Précisons que Call of the Sea est disponible sur PC via Steam & GOG et sur Xbox One / Xbox Series X, présent dans le Game Pass.