Call of Duty Warzone : 500 000 cheaters ont été bannis dans le jeu, dont 30 000 nouveaux

Si vous jouez à Call of Duty Warzone, vous avez sans doute déjà croisé l’un des nombreux tricheurs présents sur le jeu, et ce malgré les efforts de Raven Software pour en diminuer le nombre. Le studio a récemment annoncé une nouvelle vague de bannissements, ce qui amène le nombre de joueurs bannis à un cap symbolique.

Le ménage de printemps continue

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday… bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone. 🚫 — Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021

Raven Software a donc annoncé avoir banni près de 30 000 comptes il y a quelques jours, ce qui amène le nombre de joueurs bannis depuis à 500 000. Un résultat impressionnant, qui est évidemment proportionnel à la popularité du jeu, qui compte 100 millions de comptes à travers le monde.

On ne sait pas si ces 30 000 comptes bannis récemment venaient d’une plateforme en particulier ou non, et si tous ces comptes resteront bannis ou non. La communauté espère néanmoins que les cheaters seront de moins en moins nombreux sur le jeu au fil des mois.