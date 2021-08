Call of Duty Vanguard : Le poids du jeu sur next-gen sera de 95 Go, pas de 270 Go

Call of Duty Vanguard a eu droit à son reveal hier, alors qu’Activision est encore en pleine tourmente judiciaire, expliquant alors sans doute pourquoi la mention de l’éditeur n’apparait presque jamais dans le trailer, comme repéré par VGC. Une autre polémique a eu lieu dans la soirée d’hier, cette fois-ci bien moins importante évidemment, et concernait le poids du jeu, avec un listing reperé sur le Microsoft Store indiquant un poids de 270 Go. Ce qui n’est pas tout à fait vrai.

Un bundle qui a fait quelques surpris

PlayStation Lifestyle fait remarquer que le poids indiqué sur le store n’est en réalité pas celui du jeu. Il s’agirait plutôt d’un pack regroupant le jeu de base sur Xbox One, le jeu sur Xbox Series, les deux bêtas, et tout le contenu additionnel. Le poids du jeu seul sur Xbox Series serait alors de 95 Go, ce qui est déjà assez massif, contre 75 Go sur Xbox One.

On a l’habitude de voir les jeux Call of Duty occuper beaucoup d’espace sur les consoles, et nul doute qu’en rajoutant l’installation du jeu à celle de Warzone, les 200 Go sont vite atteints, mais si vous ne souhaitez installer que le jeu seul, vous savez désormais combien de Go vous seront demandés.