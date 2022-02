Infinity Ward tease une « nouvelle génération » pour la série Call of Duty

Call of Duty Vanguard n’a pas tout à fait eu le même succès que les précédents opus, et Activision entend redonner de l’engouement autour de la série avec l’épisode prévu pour cette année. Suite au roulement des studios qui travaillent sur la licence, c’est désormais à Infinity Ward de prendre en charge le prochain épisode, et le studio commence déjà à le teaser sur Twitter.

Call of Duty fait enfin sa mue ?

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Dans un simple message qui a été posté aux alentours du bilan financier d’Activision-Blizzard, Infinity Ward tease la chose suivante : « Une nouvelle génération de Call of Duty arrive prochainement. Restez connectés. »

A partir de ce teaser, on peut déduire plusieurs choses, la première étant à mettre en lien avec les rumeurs qui déclaraient que le studio travaillait sur un Modern Warfare 2, suite de l’épisode de 2019. Tom Henderson, insider réputé sur la série, parle également de l’arrivée potentielle d’un mystérieux projet « DMZ » qui serait une sorte de Escape From Tarkov ou de Hazard Zone comme Battlefield 2042.

Le terme de « nouvelle génération » pourrait aussi faire référence aux dernières générations de consoles, mais on imagine très mal l’éditeur sortir le prochain épisode uniquement sur PS5 et Xbox Series, tant ces consoles sont difficiles à trouver aujourd’hui encore.

Activision promet de mettre en place de « nouvelles expériences » pour Call of Duty, ce qui voudrait peut-être dire que le prochain opus amènerait des modes de jeux inédits. Nul doute que cette année sera importante pour la série, d’autant plus avec le rachat par Microsoft dans le viseur.