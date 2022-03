Bungie recherche un directeur créatif pour un nouveau jeu d’action en vue à la troisième personne

Tandis que Destiny 2 continue son petit bonhomme de chemin avec l’extension La Reine Sorcière, Bungie s’attèle en coulisse à la préparation de nouveaux en dehors du spectre de Destiny. Cela fait un moment maintenant que l’on entend parler d’une nouvelle licence au sein du studio, et une nouvelle offre d’emploi vient préciser les contours de ce nouveau projet.

Changement de point de vue pour Bungie ?

Sur le site officiel de l’entreprise, on peut voir que Bungie est en ce moment à la recherche d’un directeur créatif, qui aura pour but de « définir la vision et les fonctionnalités pour un nouveau jeu d’action à la troisième personne ».

Il est aussi précisé que la personne faite pour cet emploi participera à la création de prototypes durant tout le processus de développement, autant dire que ce jeu est loin, très loin d’être concret pour le moment. Cela pourrait cependant être la licence que Bungie espérait sortir avant 2025.

D’autres offres d’emploi sont disponibles sur le site, sans que l’on sache vraiment si elles sont liées à ce nouveau jeu. Un level designer est notamment recherché, avec comme prérequis une expérience dans la construction de niveaux pour du PvP.

Rappelons également que Bungie est désormais possédé par Sony, qui a racheté le studio pour 3,6 millions de dollars. On ne sait donc pas si ce projet sera impacté par ce rachat ou non pour le moment.