Broken Roads : Le RPG à mi-chemin entre Disco Elysium et Fallout 2 sortira le 14 novembre sur PC et Xbox

Un RPG de plus pour 2023

Quelle belle année pour les amoureux et amoureuses du jeu de rôle. Avec Starfield et Sea of Stars, les dernières semaines ont proposé de belles trouvailles, même si aujourd’hui, on va plutôt parler CRPG, où un certain Baldur’s Gate 3 aura marqué la scène avec un titre assurément très complet. Difficile donc de passer après, même si à première vue, ce Broken Roads se rapproche un peu d’un mix entre Fallout 2 et Disco Elysium. On vous l’accorde, il y a pire comme comparaison.

Chapeauté par le studio indépendant Drop Bear Bytes, Broken Roads est un RPG qui ne cache pas ses inspirations à Wasteland ou autres titres cités précédemment. Un RPG tactique au tour par tour avec un aspect jeu de rôle papier assez évident, où chaque décision est importante et où il faut bien jouer sur ses statistiques pour influer sur ses chances de réussite ou d’échec. L’histoire prendra une place importante bien sûr, et nous enverra dans un univers post-apocalyptique situé en Australie.

Une aventure prometteuse qui vient de trouver une date : le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series le 14 novembre 2023. Les versions Switch et PlayStation, pourtant prévues initialement, ne feront pas partie de la fête au lancement, mais les développeurs ont confirmé sur les réseaux qu’elles sont toujours en développement et arriveront en décalé. On rappelle également qu’une traduction française sera bien présente, ce qui est une bonne nouvelle pour un CRPG narratif.