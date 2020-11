Bridge Constructor: The Walking Dead sortira le 19 novembre sur PC, consoles et mobiles

Annoncé fin août pendant la Gamescom 2020, Bridge Constructor: The Walking Dead dispose enfin d’une date de sortie. Celle-ci a été fixée au 19 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, Switch, iOS et Android. La version PlayStation 5 sera disponible « peu de temps après » sans plus de précisions pour le moment.

Une trailer de gameplay en prime

En plus de dévoiler sa date de lancement, le puzzle game se déroulant dans l’univers de The Walking Dead a partagé un court trailer de gameplay. Pour rappel, le titre vous demandera d’aider un groupe de survivants à échapper aux hordes de morts-vivants et aux humains hostiles en construisant diverses structures. Bien entendu, vous pourrez faire équipe avec plusieurs personnages phares de la série tout au long de l’aventure.

Rendez-vous dans neuf jours pour découvrir Bridge Constructor: The Walking Dead sur PC, consoles et mobiles.