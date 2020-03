Borderlands 3 fait son entrée sur Steam et une nouvelle mise à jour

Sorti le 13 septembre dernier sur PlayStation 4, Xbox One et l’Epic Games Store, Borderlands 3 fait maintenant acte de présence sur Steam. Les joueurs PC peuvent donc se tourner vers la plateforme de Valve pour profiter des dernières aventures des chasseurs de l’Arche (et retrouver ClapTrap) tout en profitant d’un prix de lancement.

Les plateformes sont connectées

Pour son arrivée sur Steam, 2K Games annonce que Borderlands 3 a droit à un prix plus intéressant. Il est donc possible d’en profiter à ces tarifs selon les éditions :

Standard Edition: 29,99€

Deluxe Edition: 39,99€

Super Deluxe Edition: 49,99€

Bonne nouvelle également si vous avez des ami(e)s qui jouent déjà sur l’Epic Games Store et que vous ne les aviez pas encore rejoints, c’est que la fonctionnalité de matchmaking permet de jouer ensemble. C’est-à-dire que peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pourrez partir en coopération avec cette fonction de crossplay.

Un patch déployé

L’autre information autour du titre de Gearbox, c’est qu’une mise à jour a été déployée en fin de journée ce 12 mars. Celle-ci vise avant tout a apporté des correctifs et autres équilibrages, notamment des bugs corrigés comme celui du taux de butin de Jacamogwaï. On peut aussi noter la suppression de la pénalité de dégâts et de glace du minigun de l’Artilleuse et d’autres ajustements. Le patchnote complet est sur le site officiel.

On rappellera qu’un film Borderlands a été récemment annoncé, tout comme l’arrivée de la deuxième extension de la campagne, appelée Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock et qui arrivera le 26 mars. Mais tout cela, on vous en avait déjà parlé.