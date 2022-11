Le Xiaomi Redmi 10 a droit à une belle réduction en passant sous les 150 €

C’est bientôt le Black Friday, et les sites marchands ainsi que les constructeurs sont sur les starting-blocks pour dégainer les meilleures promotions durant cette période spéciale. Cdiscount ne compte pas se retenir jusqu’au 25 novembre et profite de cette journée du 11 novembre pour déclencher ses offres Single Days, qui visent tout un tas de produits sur plusieurs jours. L’une des promotions à retenir ici, c’est celle sur le Xiaomi Redmi 10, un smartphone d’entrée de gamme qui est maintenant plus accessible que jamais.

Où trouver le Xiaomi Redmi 10 au meilleur prix ?

Xiaomi est réputé pour ses smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, surtout lorsqu’il est question des modèles d’entrée de gamme. Le Xiaomi Redmi 10 est l’un de ses modèles les plus populaires, et à raison, puisqu’il offre des performances très satisfaisante à bas prix.

On retrouve généralement le Xiomi Redmi 10 aux alentours de 179 € (contrairement au site qui mentionne un tarif de base à 227 €), mais il est aujourd’hui disponible pour une somme encore plus basse. Dès maintenant, vous pouvez acheter le Xiaomi Redmi 10 à seulement 149 €.

Il s’agit ici d’un modèle avec 64 Go de mémoire, avec compatibilité 4G et un coloris bleu. Attention toutefois, cette offre est limitée dans le temps et se terminera le 14 novembre prochain, alors ne tardez pas trop si cette promotion vous tente.