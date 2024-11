Achetez la Xbox Series X au meilleur prix pendant la période du Black Friday avec cette offre exclusive

Où acheter la Xbox Series X à prix réduit ?

S’il est évidemment très tentant d’attendre des périodes de promotion comme le Black Friday pour acheter une console neuve, il ne faudrait pas non plus bouger le marché de l’occasion. En plus de participer à une démarche écologique en donnant une seconde vie à un produit toujours fonctionnel, acheter une Xbox Series X au meilleur prix via l’occasion vous permet de réduire votre budget.

C’est pour cela que le partenaire de cet article vous propose des consoles Xbox d’occasion à un prix attractif, sachant que les machines sont testées, contrôlées et garanties deux ans. Précisons que les packs listés ne comprennent pas la manette, ce qui est aussi une bonne solution pour économiser sur le prix de la console souvent indissociable quand vous la prenez neuve. L’occasion d’en acheter une moins chère à côté pendant le Black Friday ou de réutiliser une que vous avez sans doute déjà.

Quels jeux à venir sur Xbox ?

Sortie il y a maintenant quatre ans, la Xbox Series X continue d’alimenter son catalogue de jeux. Evidemment, son argument majeur reste le Xbox Game Pass. Abonnement central de la stratégie du constructeur, ce service vous permet de jouer à des centaines de jeux en toute simplicité, aussi bien les jeux first-party (autrement dit, développés par Xbox) que des titres partenaires. Dernièrement, Stalker 2, Nine Sols ou encore Alien Dark Descent ont été ajoutés.

Prochainement, d’autres jeux vont venir enrichir le catalogue Xbox. Si l’on vient d’évoquer Stalker 2 qui vient de sortir, on attend de pied ferme un certain Indiana Jones et le Cercle Ancien, jeu d’action et d’aventure ambitieux mettant en scène notre Indy préféré. L’année prochaine, les amateurs et amatrices de RPG pourront mettre la main sur Avowed, le nouveau jeu du studio Obsidian. N’oublions pas les éditeurs tiers, qui sortent également des jeux sur la machine, avec Kingdom Come Deliverance 2, un autre RPG mais dans un cadre réaliste et médiéval ou encore Asssassin’s Creed Shadows, licence emblématique d’Ubisoft.

Quelle différence entre la Series S et la Xbox X ?

La principale différence entre la Xbox Series X et la Xbox Series S réside dans leurs performances et leurs fonctionnalités. La Xbox Series X, plus puissante, propose une résolution native en 4K avec un lecteur Blu-ray UHD intégré, tandis que la Xbox Series S se limite à une résolution 1440p et ne dispose pas de lecteur de disque, étant entièrement digitale.

En termes de stockage, la Series X offre un SSD de 1 To, contre 512 Go pour la Series S. Sauf pour les dernières déclinaisons sorties cette année, qui permettent de retrouver un stockage plus étendu. En somme, la Xbox Series X est pensée pour les utilisateurs cherchant la performance ultime et une compatibilité totale avec les jeux physiques tandis que la Series S s’adresse surtout aux personnes qui n’ont pas de télé 4K et qui jouent principalement via des jeux numériques (ou via le Game Pass).

En bref, la Xbox Series X :

Equipée d’un processeur 8 cœurs AMD Zen 2 cadencé à 3,8 GHz, la console offre une puissance de calcul de 12 téraflops.

8 cœurs AMD Zen 2 cadencé à 3,8 GHz, la console offre une puissance de calcul de 12 téraflops. Elle dispose d’un SSD NVMe de 1 To. Il est également possible d’ajouter de la mémoire grâce à la carte d’extension propriétaire.

Il est également possible d’ajouter de la mémoire grâce à la carte d’extension propriétaire. La console prend en charge une résolution native 4K avec un rafraîchissement jusqu’à 120 FPS, également compatible avec le ray tracing, offrant des éclairages dynamiques et des ombres détaillées.

La Series X possède bien d’un lecteur Blu-ray UHD , pour jouer à vos jeux en physique ou tout simplement lire des films.

, pour jouer à vos jeux en physique ou tout simplement lire des films. La fonction Quick Resume , permet de passer rapidement d’un jeu à l’autre sans perdre votre progression. Avec la fonction Smart Delivery, les joueurs ont automatiquement la meilleure version possible d’un jeu, en fonction de la console utilisée. Compatible avec le service Xbox Cloud Gaming, la console permet de jouer à des titres directement depuis le cloud, sans téléchargement, à condition de disposer d’une connexion Internet stable.

, permet de passer rapidement d’un jeu à l’autre sans perdre votre progression. Avec la fonction les joueurs ont automatiquement la meilleure version possible d’un jeu, en fonction de la console utilisée. Compatible avec le service la console permet de jouer à des titres directement depuis le cloud, sans téléchargement, à condition de disposer d’une connexion Internet stable. Le système d’audio spatial, compatible avec Dolby Atmos et DTS:X.

et La Xbox Series X est entièrement rétrocompatible avec les jeux Xbox One, Xbox 360, et certains jeux de la Xbox originale. Les titres rétrocompatibles bénéficient de légers graphismes améliorés

Pourquoi réfléchir à l’occasion ?

Opter pour une Xbox Series X d’occasion peut être une solution judicieuse pour profiter des performances de la nouvelle génération à un coût plus accessible. De nombreux vendeurs reconditionnent ces consoles pour garantir leur bon fonctionnement, offrant ainsi une alternative économique et écologique. En choisissant une Xbox Series X d’occasion, vous bénéficiez d’une console puissante et compatible avec les dernières technologies (4K, 120 FPS, ray tracing) tout en réduisant l’impact environnemental lié à la production de nouveaux appareils. Vérifiez toutefois les garanties et les conditions de reconditionnement pour vous assurer d’une expérience optimale.