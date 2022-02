La TV 4K LG OLED C1 est en réduction et passe à 899 € seulement

Les soldes 2022 vont fermer leurs portes, et à cette occasion, les sites marchands dégainent leurs dernières offres sur de nombreux articles, notamment sur les produits high-tech comme les TV 4K OLED, très prisées en ce moment pour pouvoir profiter au maximum de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X. La gamme LG OLED C1 est sans doute l’un des modèles les plus convoités depuis des mois maintenant, et cette TV est désormais en réduction chez Rue du Commerce.

Où trouver la TV 4K LG OLED C1 au meilleur prix ?

Habituellement tarifée aux alentours des 1 000 € dans son format 48 pouces, cette TV 4K OLED a droit à une belle promotion puisqu’elle passe à 899 € seulement chez le revendeur, ce qui lui offre une rapport qualité/prix très séduisant.

Cette TV offre une dalle OLED remarquable et dispose surtout de deux entrées HDMI 2.1, ce qui est idéal pour les consoles de dernière génération comme la PS5 et la Xbox Series, puisque cela lui permet d’afficher les 120 FPS sur les jeux qui sont et seront compatibles à l’avenir. Ce modèle prend alors en compte les technologies VRR G-Sync et FreeSync, le mode ALLM pour une faible latence, ainsi que le Dolby Digital et le Dolby Atmos pour l’audio.