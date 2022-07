Le smartphone OnePlus 9 est à son prix le plus bas pendant quelques heures

Les soldes d’été 2022 continuent de plus belles et nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite, ce qui veut dire que les sites marchands n’hésitent plus à publier leurs meilleures offres. Alors que le Prime Day d’Amazon touche à sa fin, Cdiscount veut se faire remarquer avec des ventes flashs, qui permettent de mettre la main sur de nombreux bons plans, notamment du côté des smartphones. C’est aujourd’hui le récent OnePlus 9 qui nous intéresse, avec une vente limitée dans le temps et un tarif plus qu’avantageux.

Où trouver le OnePlus 9 au meilleur prix ?

Si vous recherchez le OnePlus 9 et que vous attendiez une promotion intéressante, la voici. Cdiscount met en vente ce modèle à un prix attractif, puisque le OnePlus 9 est affiché à seulement 379,99 €, soit son prix le plus bas constaté sur les 30 derniers jours.

Mais attention, cette vente flash ne sera en ligne que pendant quelques heures, et se terminera dès le 15 juillet prochain, tôt dans la matinée.

Le OnePlus 9 est un excellent smartphone de milieu de gamme qui est ici équipé de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ainsi qu’une puce Snapdragon 888 affichant de très belles performances. Il s’agit du modèle 5G, vendu dans le coloris Violet Winter Mist.