L’écran LG Ultragear 24 pouces et 144Hz a droit à une belle promotion pour les soldes

Les beaux jours sont aussi synonymes de soldes d’été, et cette année, on a déjà pu voir de très belles offres durant cette période estivale. Les bonnes affaires continuent en cette deuxième démarque, cette fois-ci du côté des écrans avec un écran PC gaming qui provient de chez LG, une marque que l’on ne présente plus et qui a l’habitude de concevoir des produits de qualité dans ce secteur. On retrouve son LG Ultragear, l’un de ses écrans phares, au cœur d’une promotion à ne pas manquer.