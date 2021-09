Bloomberg renchérit sur la Switch 4K : Nintendo répond

On croyait l’épisode de la Switch 4K (ou Switch Pro) terminé, mais le sujet revient aujourd’hui sans prévenir avec un nouvel article de Bloomberg par le journaliste japonais Takashi Mochizuki. De plus, la réponse de Nintendo suscite quelques doutes de par le contexte actuel.

La précédente annonce de Bloomberg sur la Switch 4K, un site pourtant réputé pour la fiabilité de ses informations de manière générale, avait beaucoup fait parler avec une nouvelle Switch qui était en réalité la Switch OLED avec, certes un nouvel écran et bien d’autres petites choses, mais sans le boost attendu au niveau du hardware qui aurait notamment permis à la machine d’afficher des jeux en 4K.

Aujourd’hui, un nouvel article proclame que certains studios posséderaient des kits de développement (ou dev kit) Switch fournis par Nintendo pour développer des jeux en 4K. Ces informations s’appuient sur les témoignages d’employés (qui ont préféré rester anonymes pour des raisons évidentes) de 11 entreprises qui seraient en possession de ce matériel, parmi lesquels figurent Zynga (Star Wars Hunter).

Toujours selon les informations de Bloomberg, Nintendo aurait changé ses plans vis-à-vis du hardware à cause des pénuries de composants liées en partie à la pandémie (une pénurie toujours en vigueur qui gonfle les prix de bon nombre de produits comme les cartes graphiques).

On peut notamment relever une chose intéressante dans l’article : « Nintendo a répondu à une liste de questions en déclarant que l’article de Bloomberg était « inexact » et a refusé de préciser à quelles parties des informations il faisait référence ». Cette réponse laisse logiquement entendre qu’une partie de ce qu’a rapporté Bloomberg est donc exacte.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)

