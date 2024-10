Bloober Team n’est pas tendre avec ses précédents jeux et veut maintenant faire mieux, à l’image de Silent Hill 2 Remake

Les jeux « merdiques », c’est terminé

Maintenant que Silent Hill 2 Remake est terminé, le studio peut se concentrer sur sa prochaine licence inédite qui répond au nom de Cronos: The New Dawn, et qui a été révélé lors du dernier Xbox Partner Preview. Un projet que l’on espère être au niveau du précédent chez le studio, et le producteur Jacek Zieba a conscience que le degré de qualité attendu autour de Bloober Team est maintenant plus haut.

Dans une interview pour Gamespot, il est d’ailleurs très lucide, pour ne pas dire un peu cash lorsqu’il s’agit de parler des précédents titres du studio, qui n’étaient sans doute pas à la hauteur des attentes :

« Nous voulons être un studio spécialisé dans l’horreur. Nous voulons trouver notre niche, et nous pensons l’avoir trouvée, alors maintenant, nous devons juste… évoluer avec elle. Et la façon dont cela se produit est plus complexe, mais cela se produit aussi de manière organique d’une certaine manière, comme avec Layers of Fear, les gens du studio se disaient : « Ok, nous avons fait des jeux merdiques avant, mais nous pouvons évoluer » ».

C’est peut-être un peu trop catégorique (surtout pour toutes les personnes qui ont travaillé d’arrache-pied sur les jeux en question), mais le message qu’il veut faire passer et que le studio s’engage à redoubler d’efforts et de moyens pour faire en sorte que ses prochains jeux du type survival-horror profitent de l’expérience accumulées sur Silent Hill 2 Remake afin d’être les meilleurs possible. On verra d’abord ce qu’il en est avec Cronos: The New Dawn l’année prochaine.