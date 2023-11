Black Friday : La Xbox Series est à son prix le plus bas jamais affiché

Où trouver la Xbox Series X au meilleur prix ?

La Xbox Series X a droit à sa plus grosse promotion en cette période de Black Friday 2023, notamment si l’on se rend sur le site de la Fnac ou sur Amazon, qui propose plusieurs packs très alléchants. Tout d’abord, pour celles et ceux qui veulent uniquement se procurer la console sans aucun jeu à côté, et à prix réduit, c’est possible.

La Xbox Series X est disponible à seulement 409,99 € au lieu des 499 € habituels (même si le vrai tarif est 549 €), ce qui est une sacrée réduction. Attention cependant, cette offre est limitée et ne va durer que quelques heures chez certains revendeurs, car dès le 21 novembre, elle ne sera plus active (en attendant éventuellement un retour en fin de semaine).

Les packs Xbox Series en promotion

Mais ce n’est pas tout. Il y a des offres encore plus intéressantes, d’un point de vue de la rentabilité. On retrouve notamment un pack comprenant la Xbox Series X ainsi que Diablo IV et Assassin’s Creed Mirage à seulement 419,99 €. Soit 10 € de plus pour deux grands jeux sortis en 2023, autrement dit l’un des meilleurs bons plans de cette période de Black Friday. Ce pack est déjà victime de son succès puisqu’il n’y a plus de stocks en ligne, mais vous pouvez toujours l’obtenir en sélectionnant le retrait en magasin si vous en avez un près de chez vous.

Pour les autres, il est possible de se tourner vers le même pack avec la Xbox Series X + Diablo IV (donc sans Assassin’s Creed Mirage), qui est affiché au même prix, 419,99 €. L’offre reste donc très séduisante.

Où trouver la Xbox Series S au meilleur prix ?

Eh oui, il ne faut pas l’oublier, Microsoft possède une deuxième console nommée la Xbox Series S, qui est certes moins puissante et sans lecteur de disques, mais qui vous permet de profiter des derniers jeux du moment à un prix défiant toute concurrence. Surtout lorsqu’elle est en promotion comme aujourd’hui.

Normalement affichée au prix de 299 €, la Xbox Series S est aujourd’hui disponible à seulement 229 € chez plusieurs revendeurs. Oui, elle est désormais moins chère qu’une Switch, autant dire cela devrait en attirer plus d’un. Si vous souhaitez simplement profiter du Xbox Game Pass sans trop vous ruiner, c’est la console idéale, qui ne vous demandera pas de vous ruiner pour l’obtenir.