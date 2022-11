Black Friday : L’abonnement au PlayStation Plus est disponible à -25%

Comme chaque année lors du Black Friday ou durant les grandes périodes de soldes, PlayStation profite de ces événements pour brader le prix de son PlayStation Plus. Même si l’abonnement a bien changé en 2022, avec l’arrivée de trois paliers différents, il bénéficie lui aussi d’une grosse promotion pour ce Black Friday 2022. Si vous souhaitez vous abonner au service, peu importe le palier, c’est donc le moment ou jamais.

Le PlayStation Plus est à prix réduit pendant une courte période

Du 18 au 28 novembre prochain, tous les abonnements au PlayStation Plus vont bénéficier d’une réduction de -25%, et ce peu importe le palier que vous choisirez. Voici donc les nouveaux prix du PS Plus durant cette période de Black Friday :

PS Plus Essential : 44,99€ au lieu de 59,99 €

PS Plus Extra : 74,99€ au lieu de 99,99 €

PS Plus Premium : 89,99€ au lieu de 119,99 €

Une belle réduction qui vous permettra de profiter des paliers les plus chers à des prix plus attractifs, et donc de pouvoir jouir des avantages de cet abonnement. Le palier Extra est sans doute le plus séduisant, avec un catalogue de centaines de jeux à la demande sur PS4 et PS5.

Cette réduction est pour l’instant limitée au PlayStation Store. Les cartes physiques pour le PlayStation Plus ne semblent pas être en réduction, il faudra donc directement passer par le service en ligne de PlayStation.