Black Friday : Les manettes DualSense PS5 sont en promotion à moins de 50 €

Le Black Friday commence officiellement aujourd’hui ! Oui, on sait, c’est plutôt la semaine prochaine, donc on devrait dire officieusement, mais tout le monde en France semble s’être mis d’accord pour démarrer les hostilités en ce 18 novembre, une semaine avant la vraie date du Black Friday. Même PlayStation n’a pas envie d’attendre, et nous propose aujourd’hui plusieurs offres très intéressantes sur ses services, ses jeux, mais aussi sur ses accessoires, comme la manette DualSense dont le prix est en baisse.

Où trouver la manette DualSense au meilleur prix ?

Si vous cherchez à mettre la main sur une manette DualSense, c’est sans doute le moment ou jamais. Pour fêter le Black Friday, PlayStation casse les prix sur ses manettes de dernière génération, qui sont généralement affichées entre 60 et 70 €, ce qui n’est pas donné.

Micromania propose aujourd’hui des manettes DualSense pour votre PS5 à seulement 49,99 €, soit l’un des meilleurs prix jamais constatés sur ces accessoires. En plus de cela, vous retrouverez de nombreux coloris différents pour cette DualSense, avec la Galactic Purple, la Midnight Black, la Nova Pink ou encore la Cosmic Red. Il y en aura donc pour tous les goûts, et au plus bas prix. Une offre à ne pas manquer dont les stocks devraient vite partir, comme tout ce qui touche à la PS5 en somme.