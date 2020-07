Destroy All Humans! nous souhaite la bienvenue à Union Town

Le remake de Destroy All Humans! sortira plus tard dans le mois et THQ Nordic n’hésite pas à (très) régulièrement communiqué sur son arrivée. Après avoir proposé une démo sur Steam et GOG (qui est toujours accessible), et publié des bandes-annonces pour Santa Modesta ou encore le Jour de l'(In)dépendance, l’éditeur lâche une nouvelle vidéo.

On part à Union Town

Toujours sous un ton parodique, celle-ci nous permet d’apercevoir quelques courtes séquences de gameplay. On peut y voir notre personnage changer d’apparence, ce qui lui permettra de s’infiltrer dans une base militaire. S’ensuit alors quelques phases de tir ou encore à bord d’une soucoupe volante.

Rappelons que le remake de Destroy All Humans! arrivera le 28 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.