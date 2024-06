Bethesda ne veut pas se presser pour le prochain jeu Fallout et préfère prendre son temps

Ne pressez pas ce cher Todd Howard

Avec The Elder Scrolls VI en ligne de mire (très lointaine), Fallout 5 n’est pas la priorité de Bethesda, et ce malgré le succès de la série TV. Non pas par manque d’envie, mais parce que Todd Howard et ses équipes réfléchissent encore à quoi offrir avec un nouvel épisode. Dans son interview avec le vidéaste MrMattyPlays, Howard qu’il ne veut pas précipiter le développement du prochain Fallout :

« Je comprends totalement le désir d’un nouvel épisode solo. Et écoutez, ces choses prennent du temps. Je ne pense pas que ce soit mauvais pour les gens d’avoir ce manque. Nous voulons juste bien faire les choses et nous assurer que tout ce que nous faisons avec une licence, que ce soit Elder Scrolls, Fallout ou maintenant Starfield, aboutisse à des moments précieux pour tous ceux qui ont aimé ces franchises autant que nous. »

Pas question de se presser donc, dans la mesure où même s’il le manque d’un jeu solo peut se faire ressentir, la licence existe toujours grâce à la série TV et à Fallout 76. On sait déjà que Todd Howard a déjà des idées pour le cinquième épisode, mais rien n’est encore ancré dans le marbre. De toute façon, on aura bien compris que la patience est l’un des mantras à adopter pour les fans des jeux de Bethesda.