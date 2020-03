Bethesda apporte des nouvelles au sujet de la pandémie

La situation actuelle mondiale pousse les développeurs, éditeurs et constructeurs à s’adapter. Il y’a quelques jours Ubisoft en Nintendo réagissaient sur l’annulation de l’E3 mais aujourd’hui c’est au tour de Bethesda qui, à travers un tweet, a expliqué sa situation par rapport à tout ça.

Bethesda se dit prêt à soutenir le lancement de Doom

Mise à jour concernant le Covid-19. pic.twitter.com/yzCTgFayA4 — Bethesda France (@Bethesda_fr) March 18, 2020

Comme beaucoup d’autres studios de développement, Bethesda a fait le choix du télétravail pour la santé et le bien-être de ses employés présents partout dans le monde. L’éditeur américain précise que ses différents jeux services Fallout 76, The Elder Scrolls Online et The Elder Scrolls Blades continueront de fonctionner normalement. D’un autre coté le géant américain ajoute que toute l’équipe d’id Software est préparée au lancement de Doom Eternal.

D’ailleurs il est important de rappeler que Doom Eternal sort aujourd’hui sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia (et plus tard sur Switch).