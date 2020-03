Ben 10 : un nouveau jeu vidéo annoncé pour la fin de l’année

Annoncé aujourd’hui par Cartoon Network et Outright Games, un tout nouveau jeu vidéo sur la saga bien connu de nos petites têtes blondes Ben 10 débarquera dans nos contrées en fin d’année sur PC et consoles.

Si Cyberpunk 2077 n’est pas tout à fait de l’âge de vos enfants, Ben 10 pourra peut-être vous sauver !

Préparez votre Omnitrix

Développé par le studio PHL collective, qui a travaillé notamment sur Ben 10: Omni-Charged, cette nouvelle sortie vidéoludique accompagnera la sortie de Ben 10 vs. The Universe: The Movie sur Cartoon Network. Terry Malham, PDG d’Outright Games, s’est d’ailleurs exprimé sur cette annonce :

Nous sommes ravis de travailler de nouveau avec Cartoon Network afin de créer un nouveau jeu vidéo Ben 10. Retourner dans l’univers de Ben 10 est quelque chose que nous souhaitons depuis quelques temps. La réaction des fans a été extrêmement positive et nous sommes heureux de travailler avec Cartoon Network et de continuer à développer notre partenariat

Aucune date précise n’a pour l’instant été communiquée, ni les plateformes exactes, mais le titre devrait sortir selon toute vraisemblance sur PC, Playstation 4, Xbox One et on l’espère Nintendo Switch.