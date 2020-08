Battle for Egadia : Superflame Studio présente son jeu de cartes compétitif

A l’heure où les géants Heartstone et Legends of Runeterra dominent le marché du jeu de cartes compétitifs, certains challengers comme Battle For Egadia tentent de se démarquer de ses mastodontes. Le jeu développé par Superflame Studio s’est à nouveau présenté lors de l’AG French Direct via une vidéo de présentation que l’on doit au YouTubeur Superflame, à l’origine du projet.

Un financement participatif toujours ouvert

Superflame nous présente donc les différents membres du studio en précisant que le titre sera bien un free-to-play. Le jeu reprendra le lore développé par Superflame dans ses vidéos Superflame Story et proposera différents modes de jeu si les paliers du financement participatifs sont atteints. Vous pouvez soutenir le projet en vous rendant sur la page Ulule de Battle for Egadia.

Battle for Egadia n’a pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC, smartphones et tablettes.