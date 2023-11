Batman Arkham Trilogy : Le costume de Robert Pattison dans The Batman sera présent dans la version Switch

Batman Arkham Trilogy : Le costume de Robert Pattison dans The Batman sera présent dans la version Switch

Près de la moitié de CD Projekt Red travaille sur le nouveau jeu The Witcher

Près de la moitié de CD Projekt Red travaille sur le nouveau jeu The Witcher

Sony et l’éditeur NCSoft (Lineage, Throne and Liberty) annoncent un partenariat stratégique

Sony et l’éditeur NCSoft (Lineage, Throne and Liberty) annoncent un partenariat stratégique

Débrief’ : PS5 Slim, Star Wars KOTOR, South Park, des pubs en jeu et Prince of Persia

Débrief’ : PS5 Slim, Star Wars KOTOR, South Park, des pubs en jeu et Prince of Persia

Test The Walking Dead Destinies – Le pire jeu de la licence qui puisse exister

Test The Walking Dead Destinies – Le pire jeu de la licence qui puisse exister

Destiny 2 : Bungie confirme le report de l’extension The Final Shape au 4 juin 2024

Destiny 2 : Bungie confirme le report de l’extension The Final Shape au 4 juin 2024