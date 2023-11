Bar Stella Abyss, le nouveau RPG stratégique de Nippon Ichi Software se la joue roguelike

Bienvenue au bar Stellar Abyss

Décidément toujours bien occupé, le studio Nippon Ichi Software enchaîne les projets. Après avoir sorti Process of Elimination et Disgaea 7 en 2023, l’équipe nippone lève le voile sur Bar Stella Abyss, un nouveau RPG stratégique dans la trempe de ce que les développeurs nous ont déjà habitué. Sauf que celui-ci y ajoute une composante roguelike qui va influer sur votre progression.

Le titre nous plongera dans un monde de constellations et d’aventures et nous promet « une expérience complexe et immersive ». Il nous demandera d’explorer le donjon d’un autre monde en perpétuelle évolution à chaque partie. Mais le jeu ne porte pas ce nom pour rien puisque l’histoire nous fera également partager quelques boissons avec les clients du bar Stellar Abyss.

C’est là-bas que l’intrigue débute : notre protagoniste, fatigué de son quotidien, découvre un troquet et décide de s’y poser quelques instants. Après avoir goûté le dernier cocktail proposé par la barman, notre héros, présenté comme le Voyageur, va s’endormir puis se réveiller dans un monde étrange où il semble avoir perdu son bras et son visage. Il va alors alterner entre le bar et ce nouvel endroit pour les retrouver et en savoir plus sur ce qu’il se passe ici.

Pour cela, vous devrez explorer des donjons, enchaîner des combats qui se dérouleront au tour par tour, améliorer vos personnages avec le pouvoir des constellations, recruter de nouvelles personnes au bar pour solidifier votre groupe et, composante roguelike oblige, recommencer plusieurs fois la boucle pour aller le plus loin possible et tenter de nouvelles combinaisons de compétences.

Pour l’instant, Bar Stella Abyss n’est prévu qu’au Japon : le 29 février 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Si la sortie occidentale n’est pas encore confirmée, on peut imaginer facilement qu’elle sera fera en décalé, aidée par une localisation de NIS America.