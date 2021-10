Bandai Namco : un nouveau logo à partir d’avril 2022

Bandai Namco a été fondé en 2006 après la fusion de l’éditeur Namco et du fabricant de jouets Bandai. Le logo du nouveau groupe était donc deux tâches de couleurs, une jaune et une rouge, que se mélangeaient pour former du orange, symbolisation visuelle de la fusion. Seulement voilà, le groupe veut tourner la page maintenant que l’alliance est entrée dans l’inconscient collectif.

On va être honnête, que ce soit le nouveau logo ou le « nouveau but », tout ça nous semble être uniquement du blabla pour du blabla. En effet, le nouveau slogan sera « Fun for all into the Future » que l’on pourrait traduire en « Du fun pour tous vers le futur ». Avec ce nouveau mantra, Bandai Namco veut faire passer l’idée qu’il est là pour partager des rêves, du fun et de l’inspiration avec le monde entier.

Si vous vous posiez la question, l’ancien slogan était « More fun for everyone » (Plus de fun pour tous) tandis que le slogan de Bandai Namco Studios, donc le regroupement de la production de jeux, est « Dreams, fun and inspiration » (au besoin, la traduction se trouve vers la fin de la phrase précédente). Autant dire qu’on s’amuse juste à changer quelques détails…

Bandai Namco a fait Nouveau look pour une nouvelle vie

Le communiqué de presse continue avec l’idée de connecter les gens et les cultures via ses produits pour participer à la création d’un monde meilleur pour tous. Le magenta a été choisi comme couleur pour être un signe de diversité, en plus d’être une couleur vive et fun mais aussi facile à reproduire (imprimer ?).

En ce qui concerne le logo en lui-même, la bulle de texte aurait deux fonctions. La première est de renforcer l’idée de transmission des idées de la marque envers le public. Et la seconde est tout simplement un hommage à la culture manga. Il faut bien reconnaître que l’éditeur est en partie connu de nos jours pour ses nombreuses adaptations de mangas.

Une impression assez caricaturale tout de même puisque 2021 a été plutôt calme de ce côté avec quand même les très japonisants Tales of Arise et Scarlet Nexus ou les beaucoup moins, Little Nightmare II ou The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Pour l’année prochaine, on attend l’arlésienne Digimon Survive et surtout le fameux Elden Ring.

Quoiqu’il en soit vous aurez un peu de temps pour vous y faire puisque le nouveau logo et le nouveau slogan n’entreront en vigueur qu’au début de la prochaine année fiscale, le 1er avril 2022 donc, on vous laissera faire la blague évidente de vous-mêmes.