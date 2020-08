Baldur’s Gate 3 : Gameplay, histoire… Tout savoir en vidéo

Cela fait un moment que les rolistes et les amateurs de RPG attendent Baldur’s Gate 3. Annoncé il y a un peu plus d’un an, le nouveau bébé des studios Larian (Divinity Original Sin) avait évoqué une sortie à la fin de l’été. Quelque peu décalée pour fin septembre, le titre s’apprête à débarquer en accès anticipé.

C’est l’occasion pour notre équipe de vous proposer une rapide vidéo pour centraliser toutes les informations connues. Evidemment, le lore, les mécaniques et l’univers sont tellement riches qu’il nous faudrait plusieurs heures pour tout aborder mais vous avez droit à un aperçu de ce qui vous attend le 30 septembre sur PC et Stadia pour la sortie de Baldur’s Gate 3 en accès anticipé.