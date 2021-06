Babylon’s Fall : SteamDB vient de lister une bêta fermée pour le jeu

Square Enix n’a décidément pas beaucoup de chance avec les leaks cette année, si tant est qu’ils soient vrais. Après Final Fantasy Origins, c’est aujourd’hui au tour de Babylon’s Fall de faire parler de lui suite à un listing en provenance de SteamDB, qui fait mention d’une bêta fermée pour le jeu.

Le jeu est de retour ?

On avait plus vu Babylon’s Fall depuis des mois, et c’est pour cela qu’il avait une place de choix dans notre liste d’attente des annonces potentielles de Square Enix pour cet E3 2021. La réapparition du jeu pourrait bien se profiler à l’horizon si l’on en croit ce récent listing, même s’il faut ici prendre de grosses pincettes.

On s’étonnera d’abord de voir une bêta fermée pour ce genre de titres, sans compter le fait qu’un listing en provenance de SteamDB n’est pas aussi parlant qu’un listing sur un organisme de classification officiel. Prudence donc, cela ne confirme rien, mais à quelques jours de l’E3, on se prend à espérer un retour pour le titre, silencieux depuis trop longtemps.