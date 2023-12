Avatar Frontiers of Pandora : Un beau monde ouvert, mais trop générique ? Notre test en vidéo

No Rest for the Wicked : Multijoueur, dates, univers… des infos en plus sur le prochain jeu des créateurs d’Ori

Like a Dragon: Infinite Wealth dévoile un story trailer avec un Kazuma Kiryu fatigué

Pourquoi on aimerait un retour de Motor Raid ?

Chasing the Unseen : Le jeu indépendant à la Shadow of the Colossus sortira le 7 mars 2024

L’intrigant REKA vous proposera une aventure avec Baba Yaga comme guide

Alan Wake 2 ajoutera son New Game Plus (très) prochainement, voici les détails

L’Oeil d’Eywa | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

+40 jeux dévoilés aux Game Awards 2023 (Monster Hunter, Blade, Jurassic Park, DBZ…), résumé vidéo en 11 minutes

EA Originals et Surgent Studios annoncent Tales of Kenzera: ZAU, un metroidvania prévu pour le 23 avril 2024 sur PC et consoles

Le jeu d’horreur coopératif The Outlast Trials sortira de sa cachette le 5 mars 2024 sur consoles

Skull and Bones annonce enfin une date de sortie, rendez-vous le 16 février 2024 sur PC et consoles

Suicide Squad: Kill the Justice League pourra être joué en mode hors-ligne, mais seulement bien après le lancement

The Day Before : les développeurs ont menti, le jeu croule sous les avis catastrophiques de la part des joueurs

L’impressionnant Black Myth: Wukong annonce sa sortie pour le mois d’août 2024

Les Game Awards ne célèbrent plus l’industrie, ils lui font honte

Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.3 du jeu (Navia, Chevreuse…)

Visions of Mana va faire revivre la saga de RPG de Square Enix avec un épisode semi-ouvert

Hellblade II nous en met plein les yeux mais ne donne toujours pas de date de sortie

Exodus : Découvrez le nouveau jeu d’action et d’aventure d’anciens de BioWare

Harmonium The Musical par les créateurs de King’s Quest, est annoncé dans une première vidéo

No Rest for the Wicked est le nouveau jeu de Moon Studios, les créateurs de la série Ori

Baldur’s Gate 3 : Sans surprise, la version Xbox Series est maintenant disponible