Avatar Frontiers of Pandora : Encore une fuite pour le jeu, cette fois-ci sur son histoire

L’annonce du retrait d’Ubisoft de l’E3 a sonné le début de la fin pour le salon, qui a annoncé hier sa fermeture. Mais Ubisoft prévoit toujours d’organiser sa propre conférence durant le mois de juin avec un Ubisoft Forward qui devrait enfin nous permettre d’apprendre les dates de sortie de plusieurs jeux, comme celles d’Assassin’s Creed Mirage et de The Crew Motorfest, qui font beaucoup parler. On espère également y revoir Avatar Frontiers of Pandora, ce qui est bien possible tant les fuites autour du jeu s’accumulent.

Un Na’vi élevé comme les humains en tant que protagoniste ?

Plus tôt cette semaine, un leaker avait fait parler de lui en relayant des images du jeu, qui ont vite été suspendues par Ubisoft. De quoi laisser entendre qu’elles étaient vraies, c’est pourquoi on prendra très au sérieux les récentes fuites relayées sur ce même compte Twitter.

La personne à l’origine de cette fuite semble avoir mis la main sur le texte de présentation du jeu qui pourrait être affiché dans les différents stores. On y voit la mention d’un « Child of Two Worlds Pack » en tant que bonus de précommande, tandis que le reste nous en apprend plus sur le jeu et son histoire.

Selon ces fuites, qui sont encore à prendre avec des pincettes, on incarnerait ici un Na’vi enlevé par les humains et la RDA, qui a été entraîné pour suivre leurs ordres et leur cause. Mais l’envie de renouer avec son peuple sera plus forte pour notre protagoniste, qui utilisera son entrainement humain et ses capacités de Na’vi pour se rebeller. Il sera donc aussi à l’aise avec un arc qu’avec de grosses armes à feu, et il disposera de son propre banshee qu’il apprivoisera pour voler à travers des régions encore inconnues de Pandora. Des combats aériens à dos de cette monture seraient également au programme.

On attend maintenant de découvrir si tout cela et vrai, probablement en juin prochain.