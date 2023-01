Accueil » Actualités » Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key aura finalement un mois de retard

Avec le bouchon des sorties qui se prépare pour le mois de février, il fallait s’attendre à ce qu’un ou plusieurs studios revoient leurs plans pour leurs jeux à venir. Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient impatiemment de découvrir la fin de la trilogie Atelier Ryza, puisque Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ne sortira pas le 24 février comme prévu, même si son report n’est finalement pas si important que cela.

Quelques ajustements de dernière minute à effectuer

A message from the Atelier Ryza 3 producer.#AtelierRyza3: Alchemist of the End & the Secret Key will now release on March 24th, Friday 2023. Thank you for your patience.https://t.co/iYG6ZiqwdX pic.twitter.com/xlPWnyQ1Z1 — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) January 18, 2023

Dans une lettre du producteur Junzo Hosoi, que nous avions récemment pu interviewer à propos de ce troisième opus, on apprend que Atelier Ryza 3 ne sortira que le 24 mars 2023, soit un petit report d’un mois tout rond.

Les raisons invoquées sont celles dont on a l’habitude d’entendre parler à chaque report, à savoir un besoin de peaufinage concernant quelques éléments, notamment à cause de l’aspect un peu plus ouvert de cette suite qui semble poser quelques soucis à l’équipe. Espérons que ce délai suffise pour corriger les problèmes repérés au dernier moment, mais ce qui est sûr, c’est que le jeu aura le champ un peu plus libre fin mars pour faire parler de lui plutôt qu’en plein mois de février.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.