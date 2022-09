Accueil » Actualités » Atelier Ryza 3 : Notre interview avec Junzo Hosoi et Shinichi Abiko, producteur et réalisateur de cet épisode

Lors du dernier Nintendo Direct, on a pu découvrir l’existence de Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key, le dernier opus qui viendra conclure la trilogie des aventures de Ryza après deux épisodes relativement bien accueillis par le public. Afin d’en savoir un peu plus sur cette ultime épopée, nous avons pu nous entretenir avec Junzo Hosoi, producteur de la série, ainsi qu’avec Shinichi Abiko, le réalisateur de cette troisième aventure, qui avait aussi réalisé le deuxième Atelier Ryza.

Un épisode plus massif

La bande-annonce a révélé que onze personnages seront jouables dans ce troisième épisode. Quel impact cela aura-t-il sur le système de combat ? Peut-on former des groupes de plus de 3 personnages ?

Shinichi Abiko : Augmenter le nombre de personnages jouables permet aussi de laisser les joueurs découvrir plus de choses avec plus de situations différentes. C’est un gros roster, mais avoir autant de personnages va vraiment contribuer à rendre les choses plus excitantes. Chaque personnage aura aussi son rôle et ses propres capacités en combat donc cela jouera sur la stratégie. Les joueurs pourront donc sentir plus de profondeur dans le jeu, avec plus de choses à expérimenter.

Durant les combats, on restera sur une équipe de trois personnages sur le front, mais avec deux personnages en soutien. Donc 5 personnages au total. Cela donne plus de choix aux joueurs. Mais forcément, il y aura des personnages qui seront en retrait, mais vous découvrirez que même ces personnages peuvent être utiles en dehors du groupe.

De la même manière, un casting d’une telle ampleur représente-t-il un challenge d’un point de vue scénario et réalisation ?

Shinichi Abiko : Même si nous avons plus de personnages dans l’équipe, nous nous sommes assurés que chacun ait son importance dans le jeu. Par exemple, dans l’histoire, on verra pas mal d’interactions entre les nouveaux et les anciens personnages, ce qui nous donne l’opportunité de montrer différentes facettes de ces personnages.

Nous devions nous assurer que chaque personnage ait droit à son moment de briller, qu’il ne soit pas juste là, présent en arrière-plan en tant que personnage de support. C’était un vrai challenge. Nous devions faire en sorte que chaque protagoniste laisse une forte impression aux joueurs, et trouver un équilibre dans tout cela est un vrai défi et nous devons encore y travailler jusqu’à la fin du développement.

Comme vous le savez, il y aura des personnages des précédents jeux ainsi que des nouveaux, et il fallait s’assurer que les nouveaux trouvent leur place dans l’histoire. Nous voulons que les joueurs se disent que chaque personnage à sa place dans le récit et dans le jeu.

Les clés du renouveau ?

Un nouveau système à base de clés fait son apparition dans les combats. Pouvez-vous nous en dire plus sur son utilisation et son importance ainsi que son impact sur l’histoire ?

Shinichi Abiko : Il y a des clés secrètes qui ont un grand rôle dans l’histoire. Pour ce qui est de leur utilisation, elles peuvent être utilisées dans la synthèse d’objets, mais aussi dans les combats et l’exploration.

Pour la synthèse, cela permet notamment de créer de meilleurs objets et de créer des objets plus spécifiques selon les besoins des joueurs. Pour les combats, les personnages utilisant des clés peuvent enclencher des compétences spéciales qui vont renforcer leurs capacités. Et enfin pour l’exploration, cela permet d’ouvrir certains coffres ou des chemins cachés. Donc ces clés auront un grand impact sur l’expérience globale.

Le monde semble encore plus ouvert que celui du deuxième épisode. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’étendue du jeu et ses nouvelles mécaniques de déplacement ?

Shinichi Abiko : Les maps deviennent des zones ouvertes ici et sont donc plus grandes que dans les anciens épisodes. Avant, il y avait un ensemble de mini-maps séparées par des temps de chargement, mais ça ne sera plus le cas ici. Chaque région sera entière, sans temps de chargement. Puisque la carte est plus grande, cela veut dire qu’il y aura plus d’endroits à explorer. Pour encourager les joueurs à se balader dans ces maps, il fallait s’assurer qu’ils aient plus de choses à faire.

Les clés auront un rôle à jouer là-dedans, puisqu’elles débloqueront des endroits cachés. Nous avons fait cela car nous avions envie de donner une raison aux joueurs d’explorer chaque coin de la carte.

L’avenir de la série Atelier

Puisque le jeu arrive sur PS5, allez-vous utiliser certaines fonctionnalités de la manette DualSense ?

Shinichi Abiko : Malheureusement, pour ce qui est de la DualSense, nous n’avons pas prévu de fonctionnalités particulières, mais personnellement, j’utilise beaucoup cette manette et je la trouve très amusante.

C’est quelque chose qui peut bien marcher avec la série Atelier, que ce soit pour l’exploration ou la synthèse. Donc dans le futur, ça peut ajouter une nouvelle expérience pour la série, et c’est quelque chose que l’on aimerait essayer pour les jeux à venir.

Cet épisode semble être le dernier été que nous pourrons vivre aux côtés de Ryza. Pouvez-vous nous en dire plus sur le thème principal de cet épisode qui clôturera la saga Ryza ?

Junzo Hosoi : Je dirais que le thème principal de cet opus, c’est celui du dernier voyage avant de devenir adulte. Ryza est déjà une adulte par rapport à son âge, mais émotionnellement parlant, elle n’est pas encore arrivée à ce stade.

C’est aussi un voyage pour qu’elle trouve sa voie et ce qu’elle veut faire du reste de son existence. Elle a découvert l’alchimie, mais elle ne sait pas encore vraiment dans quelle domaine elle va utiliser cette alchimie. Elle doit essayer de trouver ce qu’elle veut devenir.

Avez-vous déjà des plans pour la suite de la série Atelier que vous aimeriez partager ou pour les autres projets en cours chez Gust ?

Junzo Hosoi : Pour ce qui est d’Atelier, il y aura d’autres séries sur lesquelles nous voudrons nous pencher, mais nous sommes actuellement très focalisés sur le fait de terminer Atelier Ryza 3.

Pour ce qui est de commencer une nouvelle série… avec Atelier Ryza, nous avions la même protagoniste sur toute une série, ce qui a surpris pas mal de monde, c’était quelque chose de nouveau. Nous voulons maintenant faire quelque chose qui procurera aussi un sentiment de nouveauté pour surprendre une nouvelle fois.

En ce qui concerne Gust, nous avons toujours le souhait de devenir le numéro 1 sur les JRPG, donc nos futurs projets vont aller dans ce sens. Nous ne pouvons pas dire encore sur quoi nous travaillons, et même si atteindre ce but nous prendra quelques années, nous visons vraiment cet objectif.

Nous remercions Junzo Hosoi et Shinichi Abiko pour leurs réponses et le temps qu’ils nous ont accordé. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam le 24 février 2023.