Trophées Shadow Exorcism : comment l’obtenir ? – Atelier Ryza 2

De la même façon que les ennemis géants, Atelier Ryza 2 propose des variantes d’ennemis assez singulières qui augmentent le défi proposé lors des affrontements. C’est le cas des ennemis « ombres ». Voici comment en trouver et obtenir le trophée lié.

Trouver une ombre dans Atelier Ryza 2

Tout d’abord, sachez que rien ne vous force à vaincre ces ennemis légèrement plus puissants que la moyenne. En effet, il s’agit d’adversaire optionnels qui, une fois vaincus, vous permettent d’augmenter le taux de complétion des différentes ruines du jeu. En parlant de ruines, ces fameuses ombres ne peuvent être trouvées qu’en leur sein.

Mais se trouver dans des ruines n’est pas suffisant. En effet, il faut d’abord faire apparaître les ombres. Pour cela, vous allez devoir réunir tous les objets de la liste de recherche des ruines dans lesquelles vous vous trouvez. Pour y accéder, maintenez la touche permettant d’ouvrir la carte, sélectionnez des ruines, et appuyez sur la touche carré/X. Cela vous donnera des indices sur les objets à récupérer dans les ruines. Une fois la liste complète, une (parfois plusieurs) ombre apparaîtra. Une cinématique vous dévoilera d’ailleurs son emplacement approximatif. Plus qu’à vous y rendre et à terrasser la créature !

Vous pouvez retrouver nos autres astuces pour Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy en cliquant sur ce lien, tandis que notre test complet est accessible juste ici.