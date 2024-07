Si vous suivez un peu l’actualité des différents constructeurs, vous avez remarqué que Sony est un peu en stand-by sur ses productions maisons du label PlayStation Studios. La société nippone a même joué franc jeu en révélant il y a quelques mois qu’aucune de ses licences majeures existantes n’accueillerait de nouveaux titres d’ici le 31 mars 2025. Mais c’était donc sans compter sur Astro, la mascotte de la PlayStation. Pas une licence majeure donc ? Et bien ça risque peut-être de devenir un sujet à débat dans le futur.

Un robot qui sort de la vitrine…

À la rentrée, le petit robot part donc pour une toute nouvelle aventure. Si vous avez une PS5, et que vous avez lancé Astro’s Playroom, alors vous avez probablement hâte. Et pour cause, cette grosse démo était vraiment une porte d’entrée tout à fait réjouissante pour la console. Rien qu’avec la DualSense, qui montrait ici tout son potentiel alors que, avec le recul, elle n’a été que trop sous-exploitée jusqu’ici, hors quelques jeux Sony.

Dans cette mini-aventure prenant la forme d’un platformer 3D, on ressentait déjà tout plein de sensations au creux de ses mains. Par exemple, la tension progressive de la corde d’un arc ou la cadence de tir d’un minigun étaient très bien retranscrites grâce aux gâchettes adaptatives et aux retours haptiques. De quoi apporter du peps au sein d’une recette classique du genre.

Des obstacles à surmonter grâce à différents mouvements, des armes et tenues spéciales disponibles, plein de pièces et de collectibles à ramasser ainsi que des boss à éradiquer, tout y était. En rajoutant à cela un ton très fun, coloré, familial, avec comme cerise sur le gâteau de proclamer tout son amour envers l’histoire de la PlayStation, on faisait face à une expérience très attachante. Pour celles et ceux ayant joué à cette démo Astro’s Playroom, vous ne serez donc clairement pas dépaysé par la prochaine aventure du petit robot.

… pour s’offrir une véritable aventure

Car si l’on s’est attardé sur la démo technique de la PS5 c’est parce qu’Astro Bot marchera dans ses pas tout en étant bien plus complet, ce qui fera de lui le premier vrai jeu grand public de la nouvelle mascotte de PlayStation. Ce palier se franchit notamment grâce à contenu bien plus conséquent : pas moins de 80 niveaux composeront le jeu, répartis dans 6 galaxies contenant chacune un boss pour les clôturer.

Chaque arrivée sur une planète semble débuter par une petite phase de vol à bord d’une DualSense volante. Au cours de celle-ci, il faudra la diriger pour éviter des obstacles et récupérer des pièces sur le chemin. Une fois sur la terre ferme, on retrouve les facultés classiques d’Astro et plus encore. Hormis frapper, sauter ou rester en l’air quelques secondes grâce à ses bottes lasers pour éliminer des ennemis par exemple, le petit robot pourra profiter cette fois d’une quinzaine de capacité inédites.

À travers les multiples images du jeu, nous avons pu par exemple apercevoir l’utilisation du Barkster. Les joueurs et joueuses porteront alors un chien sur leur dos, permettant de foncer sur les ennemis ou profiter d’un dash aérien. On a pu également voir qu’Astro sera en mesure à certains moments de figer le temps, bloquant ainsi les plateformes mais aussi les ennemis. Il sait enfin nager librement sous l’eau ou plus en profondeur grâce à un pingouin, utiliser des gants-grenouilles pouvant frapper de loin et servir de grappin, ou encore compter sur le singe grimpeur pour profiter de son agilité.

Enfin, au rayon des d’habiletés particulièrement amusantes, Astro pourra se gonfler comme un ballon et s’élever dans les airs. Aussi, on l’a vu d’absorber de l’eau pour la transférer ailleurs, comme sur des éponges pour grimper dessus par exemple. Et entre temps, l’eau absorbée le rend géant et costaud, très utile pour démolir des structures. Bien d’autres gadgets sont donc encore à découvrir, de quoi promettre de la variété et multiplier les situations inédites.

Un festival PlayStation pour toutes et tous

Un level design et une richesse d’idées, c’est en général une bonne nouvelle pour les secrets et autres petites curiosités d’un platformer. Astro Bot espère bien nous régaler à ce niveau-là, en promettant de nombreuses pièces de puzzles à collecter et 300 bots à trouver et secourir. La moitié adopteront par ailleurs les traits des personnages de la marque PlayStation. Ratchet, Nathan Drake, le voyageur de Journey ou encore Aloy, on devrait croiser tout le monde.

Donc si l’histoire de la marque nippone était au cœur d’Astro’s Playroom, Astro Bot compte là aussi aller au bout de l’idée. On devrait même traverser des niveaux qui reprennent les traits d’univers PlayStation. Ce devrait être le cas de God of War, où l’on rencontrera les bots Kratos et Atreus. On a aussi pu apercevoir une séquence de shoot’em up où l’on se trouve à bord d’un vaisseau PS5. Alors plus que jamais, titiller la nostalgie des fans fera partie intégrante du plaisir de jeu que les développeurs souhaitent insuffler.

Le fun devrait être plus qu’au rendez-vous, surtout si l’on ajoute à ce que l’on a déjà dit le design des décors, tout aussi colorés, vifs et pétillants les uns que les autres. Difficile donc de pas pressentir a minima un beau succès d’estime avec autant d’ingrédients allant dans le bon sens. Cet esprit récréatif visé n’est pas sans rappeler la manière dont sont conçus les Mario 3D, et Astro Bot compte, comme son collègue moustachu, séduire autant le public occasionnel que celui fan de challenge.

Les niveaux du jeu sont classés de « Facile », « Normal », à « Difficile ». On nous a d’ailleurs vendu des challenges sur lesquels pourraient se casser les dents les personnes plus chevronnées. Surtout que si la vie d’Astro est gérée de la même manière que dans Astro’s Playroom, un seul coup subi nous fait réapparaître au dernier checkpoint. Mais loin de proposer une expérience frustrante, rappelons quand même qu’ils étaient relativement réguliers.

Idem concernant les boss. Même s’il faut connaître les patterns plutôt évidents de chacun, avant de frapper leurs points faibles mis en évidence ensuite, ils devraient être plus amusants à vaincre qu’autre chose. En somme il sera donc tout à fait possible de traverser le jeu sans trop s’embêter, tandis que celles et ceux voulant absolument tout voir ne devraient pas être déçues. Et pour parachever le côté ludique de l’expérience, on pourra de nouveau compter sur la manette DualSense.

Rappelez-vous que, précédemment, on a parlé de l’usage judicieux de la DualSense au cours de la démo Astro’s Playroom, au point de se révéler comme étant LA référence dans son utilisation. Et bien Astro Bot désire clairement marcher sur ces plates-bandes. Les retours haptiques s’exprimeront à nouveau en permettant cette fois de résoudre certaines énigmes dans des niveaux précis. C’est le cas d’un interrupteur à trouver au sein d’un système électrique, où seules les vibrations nous indiqueront le bon endroit où chercher. Si les situations de ce genre sont nombreuses, une telle exploitation de la DualSense pourrait participer au fait qu’Astro Bot puisse se démarquer un petit peu plus des autres jeux du genre.

Quand sortira Astro Bot ?

Astro Bot et sa prometteuse aventure débarqueront le 6 septembre 2024 sur PS5. Le jeu dispose de plusieurs éditions à la vente, en voici la liste.

Edition physique standard – 69,99€

Le jeu Astro Bot en version boîte

Un poster

Une tenue Parolier amoureux PaRappa d’Astro

Une peinture de Dual Speeder Glorieux graffiti

Deux avatars PSN Astro

Edition numérique standard – 69,99€

Le jeu Astro Bot en version dématérialisée

Une tenue Parolier amoureux PaRappa d’Astro

Une peinture de Dual Speeder Glorieux graffiti

Deux avatars PSN Astro

Edition numérique Deluxe – 79,99€

Le jeu Astro Bot en version dématérialisée

Tenue Parolier amoureux PaRappa d’Astro

Tenue Chasseur de Yharnam d’Astro

Tenue dorée d’Astro

Peinture de Dual Speeder Glorieux graffiti

Peinture Dual Speeder Rêve de néon

Peinture Dual Speeder Or du champion

10 avatars PSN

Bande-son numérique et Galerie d’art



En attendant la sortie d’Astro Bot…

En amont de la sortie d’Astro Bot, la démo Astro’s Playroom prépare le terrain depuis plusieurs semaines. Elle a reçu diverses mises à jour qui ont ajouté un peu de contenu. La première concerne l’apparition d’un étage supplémentaire au labo PlayStation contenant les accessoires sortis depuis la PS5, dont le PSVR2 et le PlayStation Portal. Pour les débloquer la manœuvre est la même : jouer à la machine gacha du labo et tomber dessus.

Aussi, quatre bots spéciaux sont cachés et enfermés dans les quatre gros niveaux de la démo. Un bot est révélé chaque mois et voici le planning de leur apparition ainsi que les références concernées :