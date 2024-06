Astro Bot est le plus gros jeu jamais fait par Team Asobi et marque un nouveau départ pour la licence

La licence passe un cap

Le studio l’a déclaré, cet Astro Bot comportera 80 niveaux sur plus de 6 galaxies uniques, ce qui, sur le papier, semble être assez conséquent. Et Nicolas Doucet, qui est à la tête du studio, a voulu nous le faire comprendre lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, dans laquelle il indique que ce nouveau titre marquera un nouveau départ pour la série, puisqu’il s’agira du plus gros jeu jamais créé par le studio :

« Nous voulions faire un gros jeu. Il s’agit vraiment de monter d’un cran – en fait de plusieurs crans – et d’avoir la grande histoire d’Astro. Nous l’appelons Astro Bot parce que nous considérons cela comme un nouveau départ. C’est un très très gros jeu. Je pense que pour nous, c’est le plus gros jeu que nous ayons jamais réalisé. »

Il indique plus loin vouloir faire en sorte que le public ressente un renouveau dans l’expérience toutes les dix minutes, avec en filigrane des tas de références à l’univers PlayStation sur plus de 30 ans. Et si ces PNJ seront plus importants que dans Astro’s Playroom, avec une vraie place dans l’aventure, Team Asobi veut aussi nous faire comprendre qu’il s’agira bien d’une grande aventure centrée sur Astro :

« L’effort principal a été consacré à la création du propre jeu d’Astro afin qu’il puisse voler de ses propres ailes en tant que nouveau personnage PlayStation doté d’une bonne réputation et d’une bonne confiance auprès du public. Mais en plus de cela, il y a toute cette couche de nostalgie. »

Ce qui s’est bien vu dans le premier trailer, diffusé lors du dernier State of Play. Pour rappel, Astro Bot sera disponible sur PS5 dès le 6 septembre prochain.