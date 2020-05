Assassin’s Creed Valhalla sera finalement le plus gros jeu de la saga

Il y a environ deux semaines, Malek Teffaha, le directeur de communication d’Ubisoft Middle East, avait tweeté qu’Assassin’s Creed Valhalla aurait un contenu moins imposant que celui d’Odyssey. Peut-être avez-vous remarqué que le post en question a été supprimé entre-temps puisque Julien Laferrière, le producteur du jeu, a contredit ces propos en déclarant que le prochain épisode sera bel et bien le plus gros de la saga.

Un titre ambitieux pour de nombreuses heures de jeu

Lors d’une interview sur la chaîne Youtube de Julien Chièze, le producteur a déclaré « qu’il est probablement un peu plus grand qu’Odyssey. Je n’ai pas les dimensions exactes mais nous n’avons pas seulement créer un pays (l’Angleterre en l’occurrence) mais également une bonne partie de la Norvège et d’autres monde secrets dont je ne peux pas encore parler. » Il a également indiqué que « le titre est un projet ambitieux qui offrira beaucoup d’heures de gameplay aux joueurs et aux joueuses. »

Notez que l’information a été vérifiée par nos confrères du site XboxSquad.fr auprès d’Ubisoft France qui a tenu à préciser que « l’ambition de Julien Laferrière n’était pas de proposer des mondes vastes mais riches, des univers dans lesquels les possibilités d’interactions et de gameplay sont nombreuses et permettent de vivre une expérience unique. »

Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.