Assassin’s Creed Shadows fait parler les lames pendant plus de 20 minutes de gameplay et apporte une tonne d’infos pendant l’Ubisoft Forward

Pour rappel, dans Assassin’s Creed Shadows, nous pourrons découvrir les destins croisés de Naoe, une membre des Assassins shinobi au sein de la province d’Iga, et de Yasuke, un légendaire samouraï d’origine africaine. Ces deux protagonistes et alliés inattendus seront amenés à se croiser dans cette période qui marque la fin de l’époque Sengoku alors que le Japon rentre dans une nouvelle ère.

Un Ghost of Tsushima… québécois ?

La présentation de ce soir a permis d’en découvrir beaucoup plus sur le gameplay du jeu qui avait déjà présenté une première séquence lors du Xbox Games Showcase, avec près d’un quart d’heure de gameplay et d’explications de la part des développeurs du jeu avant d’enchainer sur une présentation de dix minutes supplémentaires dans le post-show de l’émission. Des vidéos à découvrir ci-dessous avec une tonne d’informations.

La première séquence a été le moment idéal pour découvrir une mission prenant place dans la ville fortifiée de Fukuchiyama (Province de Tamba), dans laquelle nos deux protagonistes prennent en chasse un daimyo corrompu. L’occasion de découvrir davantage les qualités et défauts de chacun des personnages comme Naoe, qui jouera la carte de la furtivité grâce notamment à son grappin, en incarnant le summum des assassins Shinobi.

Elle sera également équipée d’un kunai et d’une lame secrète personnalisable (qui fait son retour iconique) pour des éliminations rapides, le tout associé à un arsenal diversifié d’outils qui privilégieront les attaques à distance plutôt en qu’en combat rapproché, pendant lesquels elle sera bien plus vulnérable. Elle pourra dans ce cas dévier et esquiver les coups ennemis et contre-attaquer en utilisant son environnement.

Yasuke, lui, sera bien plus bourrin, protégé par une lourde armure, mais sera par conséquent plus lent, renforçant tout de même son attrait pour les affrontements directs et musclés, s’appuyant sur sa maîtrise des armes de samouraï (katana, kanabo) ou même son fusil à silex Teppo. A noter par la même occasion qu’Ubisoft confirme ici que les joueurs et joueuses pourront changer de personnage à tout moment dans le monde ouvert et à certains moments charnière dans les missions pour choisir l’approche la plus adaptée à votre mode de jeu.

Dans l’Ombre pour servir la Lumière

La séquence débutait après l’arrivée de Yasuke dans la ville de Fukuchiyama parsemée de cerisiers en fleurs, d’habitants s’écartant de notre passage, et dans laquelle nous sommes chargés de trouver et éliminer un certain Fujioka Jiro. Un combat sanglant, illustrant parfaitement les possibilités d’esquive, de parade mais aussi de coups à deux mains, plus lents et donc exposant notre personnage aux attaques ennemies, en corrélation directe avec une seconde arme toujours disponible.

On peut également remarquer la présence d’attaques spéciales en bas à droite de l’écran (rechargées grâce à de l’adrénaline) permettant par exemple un saut chargé et ravageur accompagné d’une mise en image caractéristique, tout comme l’attaque finale menant à la suppression de la cible, identifiée par une séquence en noir et blanc à l’écran.

La suite de la séquence nous a permis de découvrir Naoe en séquence infiltration dans le château de la ville pour tenter de trouver et d’éliminer Lord Hayashi, de nuit. Des techniques plutôt classiques permettront de vous faufiler à travers les hautes herbes ou de vous cacher contre des murs pour observer votre environnement et vos ennemis pouvant donner des indices capitaux sur vos cibles, tandis que le grappin deviendra assurément le gadget très utile pour dynamiser l’approche furtive grâce à sa physique réaliste liée à la vitesse et à la direction donnée (et pouvant aussi étouffer un ennemi tout près en le trainant dans une pièce adjacente par exemple).

Mentionnons également le kusarigama, une arme pouvant assassiner un ennemi à distance, le katana, ou encore le fait de plonger un ennemi dans la pénombre en cassant une lanterne et profiter de l’ombre pour l’assassiner sauvagement (rendu possible grâce au moteur Anvil d’Ubisoft). Notons enfin la possibilité de ramper sous l’eau pour s’approcher de cibles potentielles, avec une respiration possible grâce au bâton respirateur, tandis que le parkour sera bien de retour toujours aussi jouissif avec la possibilité de s’accroche aux poutres de plafond pour échapper à la vigilance des gardes.

Une percée dans le monde de Shadows

Tout de suite après l’Ubisoft Forward, l’éditeur a donc dévoilé une toute nouvelle séquence d’une dizaine de minutes dans un post-show revenant largement sur les annonces majeures de la soirée. Dans celle-ci, Charles Benoit le Game Director et Thierry Dansereau Art Director sur le jeu sont revenus sur certains aspects spécifiques du jeu.

L’occasion d’apprendre que ces portes typiques de l’architecture japonaise serviront aux joueurs et joueuses à identifier les zones d’intérêt majeur dans les environs, comme la ville que nous avons pu découvrir dans la longue séquence précédente.

De plus, les joueurs et joueuses pourront se servir d’une nouvelle fonctionnalité d’exploration implémentée dans ce nouvel opus et intitulée Réseau d’espionnage. Naoe et Yasuke auront ainsi la possibilité d’envoyer des espions, des sentinelles, en repérage pour découvrir des informations utiles sur la localisation de leurs cibles, leurs habitudes mais aussi d’autres secrets dans le monde ouvert, avec une particularité, celle de ne pouvoir les inclure au combat.

La séquence montrée et expliquée par les développeurs permet aussi d’en apprendre davantage sur la météo dynamique et le cycle des saisons, mentionnant par exemple l’orage éclatant en fin de démo, couvrant le bruit de pas et les agissements de notre héroïne avant qu’elle ne se faufile dans le lac pour éliminer sa cible, chose qui n’aurait pas pu être possible si cela se déroulait en hiver, le lac devenant ainsi gelé.

Au rayon des autres informations déjà connues, nous savons que le jeu débute en 1579 et disposera d’une map de taille similaire à celle d’Assassin’s Creed Origins tout en incluant trois régions (Iga, Arima et Omi). A noter que la plupart des quêtes pourront être exécutées avec le personnage de notre choix tandis qu’ils disposeront chacun d’un arbre de compétence dédié alors que leurs armes et expérience seront partagées, à l’instar des katanas qui pourront être forgés à l’occasion. Nos personnages ne disposeront pas cette fois d’un aigle pour les aider à regarder les lieux depuis le ciel pour repérer les cibles qui pourront être éliminées dans un ordre aléatoire.

Et pour finir, une petite vidéo pour baver sur le collector ?

Ubisoft avait décidé de finir son gros segment sur Assassin’s Creed Shadows avec la présentation du coffret collector en version vidéo, afin de se rendre compte de manière plus détaillée de tous les éléments à retrouver dans ce coffret vendu tout de même 279,99 € !

Voilà pour le plein d’infos concernant la cartouche de fin d’année d’Ubisoft après Star Wars Outlaws prévu pour la fin août. Pour rappel, Assassin’s Creed Shadows sortira le 15 novembre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna, Mac et PC via Ubisoft Store et Epic Games Store, et vient d’annoncer son arrivée plus tard sur iPad. Le jeu bénéficiera d’une édition standard, d’une édition Gold, d’une édition Ultimate et d’une édition collector. A noter que Ubi fait du Ubi et que les détenteurs et détentrices des éditions à partir de l’édition Gold bénéficieront de 3 jours d’accès anticipé et que pour toute précommande (toutes éditions confondues), une quête additionnelle sera octroyée.