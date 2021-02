Wonder Boy : Asha in Monster World s’offre un nouveau trailer et des screenshots

ININ Games et Studio Artdink viennent de publier un nouveau trailer et des screenshots pour Wonder Boy : Asha in Monster World (le site internet faisant office de teaser).

Asha et son compagnon bleu Pepelogoo

Wonder Boy : Asha in Monster World contient des énigmes et des éléments d’aventure qu’Asha et Pepelogoo ne peuvent résoudre qu’ensemble. Si un chemin est bloqué, peut-être que Pepelogoo pourra aider. Un gouffre est trop large pour sauter au dessus ? Alors Asha pourra s’accrocher à Pepelogoo et celui-ci la fera traverser.

Le thème du nouveau trailer n’est autre que Pepelogoo, l’acolyte bleu d’Asha et l’un des personnages principaux. La bande-annonce montre les deux personnages travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Sans leur amitié et leur interaction particulières, Asha n’irait pas loin dans son aventure.

Wonder Boy : Asha in Monster World sortira le 22 avril au Japon sur PlayStation 4, Switch et PC et plus tard par chez nous.