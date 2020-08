Wonder Boy: Asha in Monster World s’annonce sur PS4 et Switch

La saga Wonder Boy, qui a principalement existé avec 6 épisodes fin 1980/début 1990, a depuis connu un second souffle sur la génération actuelle avec Wonder Boy : The Dragon’s Trap en 2017, remake de Wonder Boy III développé par Lizardcube, puis Monster Boy and the Cursed Kingdom, en 2018, conçu encore une fois par des français en la présence de Game Atelier. Aujourd’hui, un nouvel opus intitulé Wonder Boy: Asha in Monster World se dévoile par un site internet faisant office de teaser.

Une démonstration lors de la Gamescom

Ce nouvel épisode reprend donc comme héroïne Asha, déjà protagoniste principale de Monster World IV, accompagnée de son ami et familier Pepelogoo pour, nous vous le donnons en mille : sauver le monde d’un mal dangereux et mystérieux. À part ces quelques mots, on ne sait pas grand-chose du jeu d’action-aventure/plateforme, si ce n’est que plusieurs talents reconnus rejoignent le projet chapeauté par Studio Artdink et ININ Games.

On y retrouve alors Ryuichi Nishizawa, le créateur de la série Wonder Boy et co-fondateur de Westone – studio désormais disparu à l’origine de la licence – mais aussi le compositeur Shinichi Sakamoto. Aussi, on retrouve au character design Maki Ōzora et nous pouvons compter Takanori Kurihara en tant que creative manager.

On notera également l’arrivée pour la toute première fois dans la saga d’un doublage assuré au niveau des différents personnages, histoire de donner encore un peu plus de vie à un univers déjà bien pétillant.

Pour en savoir plus sur Wonder Boy: Asha in Monster World, il faudra attendre le 29 août et la véritable présentation du titre à paraître sur PlayStation 4 et Switch lors de l’Awesome Indies showcase d’IGN, dans le cadre de la Gamescom.