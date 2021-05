Wonder Boy: Asha in Monster World

Cet épisode de la licence Wonder Boy nous présente cette fois-ci un duo de protagonistes : Asha et Pepelogoo. Ce jeu d'action-aventure/plateforme mettra nos deux protagonistes à l'épreuve et Asha devra compter sur son acolyte bleu pour surmonter différents obstacles et énigmes. Wonder Boy : Asha in Monster World assure aussi un doublage pour chacun de ses personnages, ce qui est une première pour la saga.