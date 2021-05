Wonder Boy: Asha in Monster World sortira le 28 mai prochain sur PS4 et Switch

Après avoir dévoilé quelques trailers et des images, Wonder Boy: Asha in Monster World se trouve enfin une date de sortie sur consoles, mais malheureusement, les joueurs PC devront encore attendre un peu plus longtemps.

Une sortie sur PC en juin

ININ Games et STUDIOARTDINK nous apprennent que Wonder Boy: Asha in Monster World sortira chez nous dès le 28 mai prochain, mais seulement pour ce qui est des versions physiques et dématérialisées du jeu sur PS4 et Nintendo Switch. Les joueurs PC devront quant à eux patienter jusqu’au 29 juin. Le prix des éditions physiques sera de 39,99€ contre 34,99€ pour les éditions dématérialisées.

Pour rappel, il s’agit ici d’un remake de Monster World IV, qui reprend l’histoire de cet épisode et qui propose une tout nouvelle direction artistique, remise au goût du jour. Les versions physiques du jeu intégreront d’ailleurs l’opus d’origine pour les plus nostalgiques.

Trois éditions limitées sont également en vente chez Strickly Limited Games, avec deux éditions collectors, dont l’une d’elle contient une jolie figurine d’Asha.